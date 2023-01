Mercedes-Benz se rapproche un peu plus de la conduite autonome

Mercedes-Benz n’est pas venue au CES 2023 de Las Vegas uniquement pour annoncer un réseau de bornes de recharge rapides et présenter encore une fois son concept de voiture électrique Vision EQXX, capable de procurer une autonomie de plus de 1 000 kilomètres.

La compagnie allemande a d’autres innovations en route qui, comme elle l’affirme, rendront la vie plus facile et plus excitante pour les conducteurs.

Changements de voie automatiques

Tout d’abord, à partir d’un peu plus tard cette année, certains véhicules de Mercedes-Benz seront dotés d’une fonction de changement de voie automatique, permettant une conduite assistée plus poussée.

Une fois le régulateur de vitesse adaptatif activé et programmé, la voiture surveillera les alentours en continu avec ses capteurs et caméras puis, lorsque viendra le temps par exemple de dépasser un véhicule plus lent, elle pourra changer de voie par elle-même grâce au système d’aide à la direction active. Ce sera la même chose à l’approche d’une sortie d’autoroute si celle-ci fait partie du trajet entré dans le système de navigation.

De niveau 2 à niveau 3

Tout ceci reste une conduite autonome de niveau 2, telle que définie par les normes SAE et semblable à ce que propose Super Cruise chez GM ou encore l’Autopilote de Tesla. Par contre, comme c’est déjà le cas en Allemagne, les clients de Mercedes-Benz au Nevada et en California pourront bientôt commencer à profiter d’une conduite autonome de niveau 3. Son système Drive Pilot est présentement en attente d’une certification dans ces deux États américains.

Dans ce cas-ci, le conducteur pourra céder le contrôle au véhicule sur les autoroutes congestionnées, initialement jusqu’à une vitesse de 60 km/h, et s’adonner pendant ce temps à d’autres tâches qui ne nécessitent pas de porter attention à la route. Ça peut être regarder un film, naviguer sur le web ou tout simplement se reposer.

Qualité sonore améliorée

Parlant de divertissement, Mercedes-Benz a annoncé au CES qu’elle intégrera la technologie audio immersive Dolby Atmos à ses systèmes de son optionnels Burmester 3D et 4D. Les modèles qui en seront équipés deviendront les premiers appareils en dehors du catalogue d’Apple à offrir le format audio spatial avec Apple Music. En outre, les artistes représentés par Universal Music Group pourront approuver leurs compositions musicales avec le sceau « Approved in a Mercedes-Benz ».

Enfin, en première nord-américaine, la plateforme de divertissement numérique ZYNC améliorera l’expérience de streaming à bord des véhicules de Mercedes-Benz en offrant du nouveau contenu propre au marché nord-américain. Les passagers pourront en bénéficier sur la route mais, bien entendu, les conducteurs devront attendre de s’être stationnés.

