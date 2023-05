De nouvelles bornes de recharge à venir, de Québec jusqu’au Michigan

Conformément au désir du Canada et des États-Unis d’harmoniser l’expérience de recharge pour les conducteurs de véhicules électriques qui voyagent dans les deux pays et traversent à l’occasion la frontière, le ministre canadien des Transports, Omar Alghabra, et son homologue américain, Pete Buttigieg, ont annoncé cette semaine le premier corridor de recharge entre le Canada et les États-Unis.

Le plan consiste à installer des bornes de recharge à tous les 80 km, en incluant au moins une borne de recharge rapide à courant continu avec connecteurs pour le système de charge combiné (CCS).

Ce corridor empruntera l’autoroute 40 en partant de la ville de Québec, l’autoroute 20 à partir de Montréal, l’autoroute 401 qui traverse l’Ontario, puis l’autoroute I-94 qui passe par le tunnel à Detroit et se rend jusqu’à Kalamazoo, au Michigan (à mi-chemin entre Detroit et Chicago).

Il s’agit de l’un des axes routiers les plus achalandés entre les deux pays, tant pour le transport commercial que de passagers. C’est aussi une plaque tournante pour la fabrication de véhicules et un élément clé du système de transport national au Canada.

Photo: Suncor Energy Inc

« Ce premier corridor transfrontalier [de bornes de recharge] aidera les automobilistes à traverser la frontière et à charger leur véhicule […] sans souci. Il contribue à améliorer la qualité de l’air en plus d’aider les gens à économiser sur les carburants traditionnels », a déclaré le ministre Alghabra.

En avril, l'entreprise québécoise Flo a décroché un prêt de 220 millions $ de la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) afin d’installer 2 000 ports de recharge rapide dans environ 400 emplacements au Canada d’ici 2027.

Le réseau est en pleine croissance afin de suivre la hausse des ventes de véhicules électriques au pays. Or, il en faudra beaucoup plus à long terme. Combien? Selon une analyse publiée en août dernier dans le rapport du ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, le Canada devra disposer d’environ 200 000 bornes publiques de différentes vitesses de recharge d’ici 2030, avec un ratio d’une borne pour 24 véhicules électriques.

