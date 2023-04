Mercedes-Benz EQE VUS 2023 : un troisième VUS électrique s’ajoute

L’année modèle 2023 est cruciale pour Mercedes-Benz en Amérique du Nord. En effet, au cours des derniers mois, la marque étoilée a ajouté deux VUS électriques à son catalogue déjà bien garni. Pour faire suite à la berline EQS, le constructeur allemand sort un premier VUS qui en est dérivé. Peu de temps après, ça a été au tour du EQB de faire son entrée sur notre marché. Celui-ci est une déclinaison électrique du petit GLB et n’est a priori pas le produit le plus convaincant en ville.

Ce printemps, Mercedes-Benz complète ce trio de VUS électriques avec l’EQE VUS 2023. Le Guide de l’auto s’est déplacé au Portugal pour le conduire dans le cadre de son lancement international. Voici le compte rendu complet de nos premières impressions de conduite.

Photo: Germain Goyer

Comme un petit EQS VUS

L’EQS VUS découle de l’EQS berline et l’EQE VUS découle de l’EQE berline. On commence à comprendre la stratégie commerciale et de nomenclature de Mercedes-Benz. Esthétiquement, l’EQE VUS reprend la même approche stylistique que l’EQS VUS, si ce n’est que sa silhouette a été dessinée, pensée et conçue de manière à optimiser l’aérodynamisme.

On sait qu’avec le poids, la résistance au vent est un grand ennemi pour un véhicule électrique. L’EQE VUS a un coefficient de traînée de 0,25 ce qui est plutôt bon.

Deux puissances, une batterie

Sur le plan mécanique, on a droit à deux moteurs à aimants permanents synchrones. En fonction de la mouture choisie, les spécifications techniques varient. En effet, en optant pour l’EQE VUS 350 4Matic, la puissance et le couple se chiffrent respectivement à 288 chevaux et 564 lb-pi.

Considérant la masse totale s’élevant à 2 556 kilogrammes (2 570 kilogrammes pour l’EQE VUS 500 4Matic), soit un peu plus qu’un Chevrolet Suburban, cette puissance est un peu juste. Les accélérations manquent d’aplomb. Heureusement, le couple est au rendez-vous. En ce qui a trait à l’autonomie, elle a été établie à 407 kilomètres. Une fois de plus, il n’y a rien d’extraordinaire. On dépasse à peine le cap d’acceptation des 400 kilomètres.

Photo: Germain Goyer

Si vous jetez votre dévolu sur la version haut de gamme, portant l’appellation EQE VUS 500 4Matic, la puissance passera à 402 chevaux. C’est nettement plus intéressant. Quant au couple, il est de 633 livres-pied. Comme vous vous en doutez, les accélérations sont vives et franches. Cela dit, le poids demeure un ennemi.

Bien que ce VUS soit puissant, il n’est pas sportif. À son volant, on a l’impression de diriger un paquebot. Cette déclinaison promet une autonomie de 433 kilomètres.

Prenez note que les deux variantes sont dotées d’une batterie de 90,6 kWh. Avec une si grande batterie, il est normal de s’attendre à des autonomies supérieures à celles annoncées par le constructeur allemand... On dirait que Mercedes-Benz met les bouchées doubles depuis un moment en matière d’électrification, mais il lui reste encore du pain sur la planche. Qui plus est, la puissance maximale de la recharge est limitée à 170 kW.

Photo: Germain Goyer

Dans les deux cas, vous bénéficierez du rouage à quatre roues motrices que Mercedes-Benz baptise 4Matic. Grâce à un système intégré, l’essieu avant et le moteur électrique se trouvant sur celui-ci peuvent être désengagés afin d’optimiser le rendement énergétique. Le tout se fait sans que le conducteur s’en rende compte. Sachez que sur d’autres marchés, une déclinaison propulsée est également proposée.

Avec les deux versions essayées, la consommation moyenne oscillait autour de 20 kWh/100 km. De son côté, Ressources naturelles Canada n’a pas encore émis ses cotes de consommation. Au cours de notre bref essai, nous n’avons pas été en mesure de tester la recharge. Notons la présence d’une pompe à chaleur pour tous les modèles vendus chez nous.

L’EQE VUS 350 peut être livré avec les roues arrière directrices dont l’angle peut atteindre 10 degrés. Cette caractéristique vient de série avec la version la plus cossue. Elle procure une meilleure maniabilité et un rayon de braquage réduit. Malheureusement, la direction nous a tout de même paru déconnectée. Elle est peu généreuse sur le plan de la rétroaction fournie au conducteur.

Photo: Germain Goyer

Une finition digne de Mercedes-Benz

Audi, BMW et Mercedes-Benz ont perdu des clients au profit de Tesla ces dernières années puisqu’ils tardaient à aboutir sur une offre sérieuse de véhicules électriques. En revanche, ces mêmes consommateurs devaient accepter une qualité d’assemblage et de fabrication ordinaire en plus de faire une croix sur un habitacle haut de gamme... Quand on monte à bord du EQE VUS, on reconnaît les grandes qualités de Mercedes, et ce, même dans une version 350. C’est chic, la finition est de haut niveau et les matériaux nous donnent réellement l’impression d’être assis dans un véhicule de luxe.

Nous avons particulièrement apprécié l’offre d’un habitacle à deux tons. Par ailleurs, bien que le système MBUX Hyperscreen en mette plein la vue, nous le trouvons superflu. Certes, il épatera votre voisin, mais il encombre inutilement la planche de bord. Avez-vous réellement besoin de trois écrans sous les yeux? Le système de base suffit amplement.

Photo: Germain Goyer

Pas encore de prix

Avec son nouveau modèle, Mercedes-Benz n'adopte pas la stratégie de la guerre de prix. En effet, l'EQE VUS 350 4Matic est offert à partir de 94 900 $. La facture grimpe à 104 900 $ pour la version plus haut de gamme. Mentionnons que Tesla propose le Model Y à partir de 69 990 $.

Évidemment, il n'est pas admissible aux subventions octroyées pour l’achat d’un véhicule électrique. À titre indicatif, le prix de base de l’EQB est de 75 700 $ alors que celui de l’EQS VUS est de 136 000 $.

Construit en Amérique du Nord

Si le Mercedes-Benz EQB est actuellement livré au compte-gouttes sur notre marché, c’est notamment parce qu’il est assemblé en Hongrie et qu’il est plus rentable pour le constructeur d’allouer davantage de stocks à d’autres marchés.

Cependant, il faut savoir que l’EQE VUS sera assemblé sur notre continent, à l’usine de Tuscaloosa en Alabama. À quelques kilomètres de là se dresse une gigantesque usine de développement et de fabrication de batteries. Bref, Mercedes-Benz a bon espoir de répondre à la demande.

Le Mercedes-Benz EQE VUS arrivera en concessions au cours du deuxième trimestre de la présente année.

Photo: Germain Goyer

En bref, on réagit finalement à Tesla

Lancé en 2020, le Tesla Model Y est apparu sur notre marché après les Model S, Model X et Model 3. Voilà qui a donné amplement de temps à Elon Musk et à l’entreprise qu’il dirige pour conquérir le cœur des acheteurs traditionnels de véhicules allemands.

Luxueux, confortable et technologique, le VUS de Mercedes-Benz n’est toutefois pas révolutionnaire ni épatant sur le plan de l’électrification. Nous nous serions attendus, entre autres, à une meilleure autonomie.

