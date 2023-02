Combien coûte... le Mercedes-Benz EQS SUV 2023?

Étant le plus luxueux des VUS électriques de Mercedes-Benz, l’EQS SUV se mesure à l’Audi e-tron, au BMW iX et au Tesla Model X.

Le véhicule est offert dans deux déclinaisons. L’EQS 450 4MATIC développe 335 chevaux, grâce à ses deux moteurs, alors que la cavalerie grimpe à 536 chevaux avec l’EQS 580 4MATIC. L’autonomie est identique pour les deux variantes, soit 459 kilomètres. Selon le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert, cette figure est très réalisable.

En hiver, alors que le mercure est sous la barre des -25 degrés, le tableau de bord affiche 280 kilomètres à l’odomètre avec une batterie pleinement chargée.

Priorité confort

« L’EQS SUV est un véritable salon roulant. C’est silencieux et on a une suspension pneumatique qui s’adapte à tous les types de routes, se réjouit-il. Malgré les jantes de 21 pouces, ça demeure très confortable ». Antoine mentionne que les sièges sont très bien dessinés.

« C’est un environnement ultra technologique et la qualité du système audio est [extraordinaire] », ajoute-t-il. Le passager a même droit à son propre écran et Apple CarPlay et Android Auto sans fil viennent de série. Antoine exprime une petite déception cependant : la navigation entre les divers menus est ardue.

Une direction peu inspirante

« Au chapitre du comportement routier, j’ai été un peu déçu parce que la direction manque de précision […], on corrige souvent le roulis », se désole l’expert.

Par ailleurs, le véhicule est muni des roues directionnelles à l’arrière, ce qui permet de réduire considérablement le diamètre de braquage. En option, au lieu de tourner à 4,5 degrés, l’angle peut être augmenté à 10 degrés.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Mercedes-Benz EQS SUV 2023… et dévoile sa gamme de prix!