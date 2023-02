La Mercedes-Benz Classe E 2024 poussera la techno à un autre niveau

Une nouvelle génération de la Mercedes-Benz Classe E sera bientôt dévoilée puis sera commercialisée au Canada vers la fin de cette année comme modèle 2024. Aujourd’hui, le constructeur allemand nous en donne un premier aperçu en présentant son intérieur.

Ce qui retient d’abord l’attention, c’est le nouveau concept de planche de bord avec la dalle numérique en option appelée « Superscreen », qui combine derrière une vaste étendue vitrée l’écran central avec un autre écran du côté passager. À la différence des véhicules électriques de Mercedes-Benz avec leur Hyperscreen, l’instrumentation numérique devant le conducteur reste toutefois détachée.

Les designers ont simplifié les icônes du système multimédia MBUX, qui s’apparentent à celles d’un téléphone intelligent, pour une utilisation plus conviviale. De même, il n’est plus nécessaire de dire « Hey Mercedes » pour interpeler l’assistant vocal intelligent : en activant la fonction « Just Talk », un symbole de microphone rouge apparaît sur l’écran pour signifier que le véhicule est prêt à recevoir des ordres.

En passant, les écrans et le système MBUX sont maintenant contrôlés ensemble par un nouvel ordinateur ultra puissant capable de transmettre les données beaucoup plus rapidement.

Le sens du spectacle

Vous remarquerez qu’une caméra a été ajoutée au sommet de la planche de bord. Quand la voiture est immobilisée, le conducteur peut se filmer et partager des vidéos sur ses réseaux sociaux ou encore participer à des visioconférences.

D’ailleurs, grâce à une nouvelle logique de compatibilité logicielle, des applications tierces telles que Webex et Zoom peuvent être installées. Idem pour Tiktok et le jeu Angry Birds. La plateforme de divertissement ZYNC (optionnelle) permet quant à elle la diffusion de contenu en continu.

Par ailleurs, un nouvel éclairage ambiant actif avec visualisation sonore en option permet aux occupants non seulement d’écouter de la musique mais aussi de la voir. En effet, la bande de lumière du système varie son éclairage, son intensité et ses pulsations en fonction du rythme de la chanson.

Ce n’est pas tout : l’intelligence artificielle aidera les occupants à se créer ce que Mercedes-Benz appelle des « routines », c’est-à-dire des ensembles de réglages et de commandes pour favoriser leur bien-être à bord de la voiture. Un exemple pourrait être « Activer le chauffage du siège et changer l’éclairage ambiant à orange foncé si la température de l’habitacle descend sous 15 degrés ».

Parlant de bien-être, le système ENERGIZING COMFORT en option ajoute une nouvelle fonction qui aide à prévenir le mal des transports. Une autre peut contribuer à réduire le stress en proposant des exercices de respiration.

Association avec Google

Mercedes-Benz en a également profité pour annoncer un partenariat stratégique à long terme avec Google, ce qui lui permettra entre autres de devenir le premier constructeur automobile à bâtir son propre système de navigation avec les données et les fonctionnalités de Google Maps. Le tout fera partie du futur système d’exploitation de Mercedes-Benz (MB.OS).

Dans une première étape, le GPS pourra afficher les détails des endroits désirés (heures d’ouverture, photos, évaluations, etc.), exactement comme lorsqu’on fait une recherche sur Google. Dans un deuxième temps, les dispositifs de conduite assistée du véhicule utiliseront les données de Google Maps, par exemple pour ajuster la vitesse avant une intersection, une courbe ou un carrefour giratoire.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour obtenir plus de détails et ne pas manquer le dévoilement de la nouvelle Mercedes-Benz Classe E 2024.

