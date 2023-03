Le Mercedes-Benz GLC Coupé 2024 suit les traces de son frère

Alors que le Mercedes-Benz GLC 2023 de nouvelle génération n’est même pas encore en vente au Canada (ça ira au printemps), le constructeur dévoile aujourd’hui le GLC Coupé 2024 redessiné, qui débarquera chez nous l’hiver prochain.

Encore une fois, ce modèle se veut une réplique aux BMW X4, Audi Q5 Sportback et Infiniti QX55 de ce monde.

D’entrée de jeu, il faut savoir que le nouveau GLC Coupé est 31 mm plus long et 5 mm plus haut que son prédécesseur. Bien que sa largeur ne change pas, ses voies ont été étirées de 6 mm à l’avant et de 23 mm à l’arrière, lui donnant une posture plus stable, accentuée par les nouvelles roues de 19 ou 20 pouces selon la version. En outre, sa silhouette est plus aérodynamique, comme en fait foi le coefficient de traînée abaissé de 0,30 à 0,27.

Les designers ont également amélioré l’insonorisation au niveau de la carrosserie et du pare-brise. Sur le toit, le panneau vitré s’ouvre de 6 cm de plus que celui du GLC normal. Pour le reste, les changements sont relativement discrets.

Intérieur plus chic et plus techno

L’habitacle évolue dans le même sens que l’on connaît déjà, la planche de bord remaniée intégrant une instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran tactile vertical de 11,9 pouces au centre, légèrement orienté vers le conducteur. Ce dernier utilise la dernière génération du système multimédia MBUX, offrant un assistant intelligent davantage capable de comprendre les commandes vocales ainsi que la navigation avec réalité augmentée en option.

Le décor se veut plus chic et plus techno à la fois, avec une qualité de matériaux revue à la hausse. Soulignons les boiseries à pores ouverts avec des insertions en aluminium. Les sièges, eux, ont été redessinés pour plus de confort et de soutien.

À l’arrière, le coffre du GLC Coupé est maintenant capable de transporter 545 litres de bagages (45 de plus qu'avant). Cela grimpe à 1 490 litres (90 de plus qu'en 2023) en rabattant les dossiers arrière, un volume supérieur aux rivaux allemands. Au fait, un hayon assisté est inclus de série.

Doucement électrifié

Pour ce qui est de la mécanique et des performances, le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2 litres génère toujours 255 chevaux, mais le couple a été augmenté de 273 à 295 livres-pied. Une technologie d’hybridation légère de 48 volts peut fournir un surcroît de 148 livres-pied et alléger le fardeau du moteur dans certaines situations afin de maximiser l’économie de carburant.

Le rouage intégral 4MATIC demeure inclus de série. Idem pour la boîte automatique à 9 rapports. De son côté, la suspension adopte une nouvelle configuration à quatre bras à l’avant pour plus d’agilité et de contrôle, se vante Mercedes-Benz.

La compagnie évoque aussi des compétences tout-terrain accrues. D’ailleurs, en mode hors route, le nouveau système de caméras à 360 degrés permet de voir à l’écran le chemin qui se dessine devant le véhicule, ainsi que la position des roues, comme si le capot était transparent. Pratique!

Mentionnons en terminant que Mercedes-Benz a étoffé la liste de commodités offertes de série et simplifié les menus d’options pour les acheteurs, ce qui est une bonne nouvelle. La gamme de prix du GLC Coupé 2024 sera communiquée ultérieurement. Aucun mot sur les futures versions AMG ou hybride rechargeable, malheureusement.

