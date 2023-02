Mercedes-Benz GLE 2024 : plus de style, de muscle et de techno

Le Mercedes-Benz GLE, dont la génération actuelle date de 2020, a droit à une mise à jour de mi-mandat pour l’année-modèle 2024. C’est l’un des VUS intermédiaires de luxe les plus populaires au Canada.

Comme le laissaient entrevoir les modèles partiellement camouflés que l’on a aperçus à l’essai sur les routes autrichiennes plus tôt cet hiver, les changements esthétiques sont assez discrets. Ils se résument à de légères retouches des pare-chocs, de la calandre, des prises d’air avant et des éléments optiques. Deux couleurs de carrosserie s’ajoutent à la palette et les nouvelles roues vont de 20 à 22 pouces de diamètre. En option, l’éclairage ambiant projette le logo de Mercedes sur le sol.

Les versions AMG évoluent de façon similaire tout en affichant bien leur côté plus sportif. Détail à souligner : le logo d’AMG est apposé sur le devant du capot, une première qui sera répétée sur tous les futurs modèles AMG.

Intérieur de grande classe

À bord, le décor modernisé s’inspire de celui du très opulent Mercedes-Maybach GLS ainsi que de la berline de Classe S. Des agencements de teintes supplémentaires sont disponibles, de nouvelles garnitures métallisées et d’autres au fini noir lustré embellissent la présentation, tandis que des capteurs tactiles ajoutés sur le volant permettent de contrôler le tableau de bord et l’écran central (12,3 pouces chacun). L’équipement de série a été revu et comprend une chaîne audio Burmester de 590 watts avec technologie Dolby Atmos.

Le système multimédia MBUX est celui de la nouvelle génération, avec un affichage amélioré, des menus repensés et l’intégration sans fil d’Apple CarPlay et Android Auto. L’assistant vocal « Hey Mercedes » est capable de mieux interagir avec le conducteur et d’apprendre ses habitudes. À noter que des mises à jour logicielles gratuites sont possibles et que des services additionnels sur abonnement peuvent être activés via la boutique en ligne de Mercedes-Benz.

En mode Hors route, l’écran central montre une vue du dessous du véhicule (comme si le capot était transparent), incluant la position des roues avant. Ce sera donc plus facile de naviguer sur les sentiers étroits et les terrains accidentés. Par ailleurs, en mode Remorquage, l’aide à la direction active (maintien dans la voie) demeure en fonction, ce qui n’était pas le cas auparavant.

L’électrification sur toute la ligne

Plus musclées pour la plupart, les quatre motorisations du Mercedes-Benz GLE 2024 profitent maintenant de l’hybridation légère, soit un alterno-démarreur avec batterie de 48 volts. Le fardeau du moteur à combustion s’en trouve réduit dans certaines situations et un extra de 22 chevaux/148 lb-pi est aussi disponible à l’accélération.

GLE 350 4MATIC : 4 cylindres turbo de 2 litres, 255 ch, 295 lb-pi, 0-100 km/h en 7,1 s

GLE 450 4MATIC : 6 cylindres turbo de 3 litres, 375 ch, 369 lb-pi, 0-100 km/h en 5,6 s

GLE 53 4MATIC+ : 6 cylindres turbo de 3 litres, 429 ch, 413 lb-pi, 0-100 km/h en 5 s

GLE 63 S 4MATIC+ : V8 biturbo de 4 litres, 603 ch, 627 lb-pi, 0-100 km/h en 3,8 s

Par ailleurs, les versions AMG emploient un rouage intégral avec répartition du couple entièrement variable entre les roues, une boîte à double embrayage AMG SPEEDSHIFT+ à neuf rapports et la suspension pneumatique adaptative AMG RIDE CONTROL+.

Toujours produit en Alabama, aux États-Unis, le Mercedes-Benz GLE 2024 sera en vente au Canada vers la fin du printemps. Les prix seront annoncés peu de temps avant, mais des hausses non négligeables sont à prévoir.

