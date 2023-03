Mercedes-Benz rafraîchit et électrifie ses GLA et GLB pour 2024

Mercedes-Benz a dévoilé aujourd’hui des images et donné des détails sur ses deux multisegments d’entrée de gamme, les GLA et GLB, qui profitent d’une série de retouches et d’améliorations pour l’année-modèle 2024.

Chaque modèle reçoit une nouvelle calandre et un pare-chocs avant redessiné qui lui donnent plus de caractère. Des phares à DEL haute performance et des feux arrière à DEL sont maintenant inclus de série.

Plusieurs nouveaux choix de jantes allant de 18 à 20 pouces sont disponibles, tandis que la palette de couleurs ajoute un Bleu spectral. Sur le Mercedes-AMG GLA 35, le contour des ailes devient assorti à la carrosserie.

À l’intérieur, les sièges sont revêtus de cuir synthétique noir, mais d’autres teintes comme beige, brun, gris sauge et rouge (une nouveauté) sont proposées. Tant pour le GLA que le GLB, les versions AMG héritent de sièges sport ou bien AMG Performance, le cuir véritable étant optionnel.

Deux écrans de 10,25 pouces font dorénavant face au conducteur, celui du centre qui sert à l’infodivertissement se voyant animé par la plus récente version du système MBUX de Mercedes-Benz, qui offre en option un assistant vocal plus intelligent et capable de mieux comprendre les ordres qu’on lui donne. Aussi, plus besoin de l’interpeler par « Hey Mercedes » avant certaines commandes.

Notez que l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto n’exige plus de brancher un fil et qu’un port USB-C s’ajoute à l’avant. De plus, des jeux vidéo tels que Sudoku, Shuffle Puck, Pairs, Match 3 et un quiz peuvent être téléchargés via Mercedes me Connect+ afin de passer le temps lors d’un arrêt.

Sur le plan technique, le moteur turbocompressé de 2,0 litres des GLA 250 4MATIC et GLB 250 4MATIC fournit toujours 221 chevaux et 258 lb-pi de couple, mais il intègre pour 2024 une technologie d’hybridation légère avec batterie de 48 volts. En plus d’un surcroît de 13 chevaux, la consommation d’essence s’en trouve réduite (cotes officielles à venir).

Le moteur de 302 chevaux et 295 lb-pi des versions AMG est également électrifié de la sorte. Mercedes-Benz ne mentionne toutefois rien à propos du GLA 45 de 382 chevaux dans son communiqué. Dans tous les cas, le rouage intégral 4MATIC demeure inclus de série.

Enfin, du côté de la sécurité et des aides à la conduite, l’assistance au maintien dans la voie agit de façon plus fluide et le stationnement assisté peut prendre en charge des manœuvres en parallèle.

Le Mercedes-Benz GLA 2024 arrivera au Canada cet automne. Pour le GLB 2024, ce sera au tout début de l’an prochain. La compagnie annoncera les prix peu de temps avant.

