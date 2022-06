Mercedes-Benz GLC 2023 : une belle évolution, mais encore des délais

Le Mercedes-Benz GLC est de loin l’un des véhicules les plus populaires du constructeur allemand à l’échelle mondiale, mais aussi au Canada. L'arrivée d'une nouvelle génération du modèle est donc très importante pour la compagnie.

Malheureusement, le nouveau GLC qu'on nous présente cette semaine n’arrivera pas chez nous avant le printemps 2023.

Une seule version sera disponible à ce moment, soit le GLC 300 4MATIC. Son moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres génère toujours 255 chevaux, mais le couple a été augmenté de 273 à 295 livres-pied. Une technologie d’hybridation légère de 48 volts peut fournir un surcroît de 148 livres-pied et alléger le fardeau du moteur dans certaines situations afin de maximiser l’économie de carburant.

La boîte automatique à neuf rapports et le rouage intégral 4MATIC sont évidemment de retour, mais soulignons la nouvelle suspension avant à quatre bras et les amortisseurs variables selon l’amplitude de la route. Quant aux versions de performance AMG, il faudra être encore plus patient. Idem pour un hybride rechargeable.

Attendez de monter à bord

Plus long de 60 mm (avec un empattement allongé de 15 mm), le Mercedes-Benz GLC 2023 adopte des voies élargies et sa nouvelle posture est accentuée par des retouches esthétiques au niveau des phares, de la calandre et des garnitures au bas de la carrosserie. Sa silhouette est légèrement plus aérodynamique, comme en témoigne le coefficient de traînée abaissé à 0,29, ce qui contribue à rendre la conduite plus silencieuse de concert avec l’insonorisation améliorée et même le nouveau design des roues (19 ou 20 pouces).

L’évolution du GLC est beaucoup plus frappante dans l’habitacle, allant des nouvelles bouches d’aération au sommet de la planche de bord jusqu’à l’écran central (11,9 pouces) tourné vers le conducteur et qui se fond à la console, en passant par l’instrumentation numérique plus moderne (12,3 pouces) derrière le volant. La présentation dans l’ensemble se veut plus sophistiquée et avant-gardiste que dans tout autre VUS compact de luxe.

Plus intelligent et sécuritaire

Le système d’infodivertissement MBUX avec assistant vocal intelligent est capable d’interagir plus naturellement avec le conducteur et même de contrôler plusieurs fonctions de son domicile. Avec la navigation disponible, une fonction de réalité augmentée vient bonifier l’expérience pour plus de clarté et de précision en conduisant.

Sur le plan de la sécurité, le nouveau système de caméras à 360 degrés et les phares avec éclairage numérique en option sont dignes de mention. En mode hors route, le premier permet même de voir à l’écran le chemin qui se dessine devant le véhicule, ainsi que la position des roues, comme si le capot était transparent.

Les sièges du Mercedes-Benz GLC 2023 ont aussi été redessinés pour plus de confort et de soutien. Les mélomanes apprécieront la chaîne ambiophonique Burmester de 710 watts avec 15 haut-parleurs qui figure en option, mais tous profiteront de la capacité accrue du coffre, qui passe de 550 à 600 litres. Un hayon à commande assistée est inclus de série.

Au fait, Mercedes-Benz a grandement étoffé la liste de commodités offertes de série et simplifié les menus d’options pour les acheteurs, ce qui est une bonne nouvelle. La gamme de prix du GLC 2023 sera communiquée ultérieurement.