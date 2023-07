Mercedes-Benz CLE 2024 : un nouveau coupé et cabriolet à la place de quatre

La réorganisation de la gamme de Mercedes-Benz se poursuit avec le dévoilement de la toute nouvelle CLE, qui remplace à la fois les coupés et cabriolets de Classe C (compacts) et ceux de Classe E (intermédiaires).

Patience, toutefois : elle n’arrivera chez les concessionnaires canadiens qu'au début de 2024 et en une seule version, soit le coupé CLE 300 4MATIC. Le cabriolet CLE suivra quant à lui vers le milieu de 2024.

On parle d’une voiture qui est plus longue que les coupés de Classe C (+164 mm) et même de Classe E (+15 mm). Les autres dimensions se situent quelque part entre les deux, mais plus proche du second. Les roues qui figurent au menu varient entre 18 et 20 pouces.

Le design est exactement ce à quoi on s’attendait : un capot nervuré et un pare-chocs avant fortement sculpté qui contrastent avec des flancs épurés et une ligne de toit fuyante, cette dernière se fondant avec un coffre court. M’étant ponctuée que par un petit diffuseur et deux sorties d’échappement intégrées au contour chromé, la partie arrière se veut plutôt minimaliste . Au total, 10 couleurs de carrosserie seront offertes.

De l’espace et des sièges exclusifs

L'habitacle est plus spacieux que celui de l’ancien coupé de Classe C, notamment aux places arrière. Idem pour le coffre, qui peut facilement transporter trois sacs de golf selon Mercedes-Benz.

À l’avant, une instrumentation numérique de 12,3 pouces s’accompagne d’un écran tactile vertical de 11,9 pouces qui est orienté vers le conducteur et utilisant le système multimédia MBUX de troisième génération, comme dans la nouvelle berline de Classe E (assistant vocal inclus). Le décor reprend cependant les codes de la compacte et peut être personnalisé par l’éclairage ambiant à 64 couleurs compris de série.

Les sièges à appuie-tête intégré ont été conçus exclusivement pour la nouvelle CLE. En optant pour la chaîne ambiophonique Burmester 3D Dolby Atmos à 17 haut-parleurs de 710 watts, ils incorporent chacun deux haut-parleurs pour créer une expérience d’écoute plus immersive. Une boucle en cuir Nappa permet d’incliner et de glisser les sièges pour accéder facilement aux places arrière.

Pas de surprise sous le capot

Au Canada, le moteur retenu pour la CLE est, sans surprise, un quatre cylindres turbocompressé de 2 litres. Il développe 255 chevaux et un couple de 295 lb-pi, en plus de s’associer à un petit moteur électrique (23 chevaux, 148 lb-pi) et à une batterie de 48 volts pour former un système hybride léger. La puissance passe par une boîte automatique à neuf rapports et le rouage intégral 4MATIC de Mercedes-Benz.

Ailleurs dans le monde, un moteur à six cylindres de 3 litres sera également proposé. On se doute que le Canada aura éventuellement droit à une version AMG, mais il n’en est pas question pour l’instant.

Enfin, sachez que la suspension est abaissée de 15 mm par rapport aux berlines équivalentes et qu’elle demeure axée sur le confort. Une suspension sport fait toutefois partie de l’ensemble AMG. Quant à la sécurité, l’équipement de série regroupe entre autres le freinage d’urgence automatique, l’avertisseur d’angle mort, l’alerte d’inattention du conducteur et la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Quel sera le prix de la Mercedes-Benz CLE 2024? Il est beaucoup trop tôt pour le savoir, mais continuez à suivre Le Guide de l’auto pour plus de détails à propos de ce nouveau modèle.

