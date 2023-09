Mercedes-Benz CLE Coupé 2024: élégante consolidation

C’est un fait : les segments des coupés et cabriolets n’ont plus l’effervescence qu’ils ont déjà connue. Experte en la matière, la marque Mercedes-Benz a toujours déployé une sélection étoffée de modèles dans ces créneaux avec des autos toutes plus dispendieuses les unes que les autres.

Il va de soi, donc, qu’elle désire conserver des joueurs sur ce terrain pour dominer les parts de marché qui restent. L’heure étant à la consolidation dans une industrie automobile changeante, il était sage de simplifier l’offre pour rendre la chose plus rentable et diminuer le risque. De fait, les coupés et cabriolets de la Classe C compacte et de la Classe E intermédiaire ont été fusionnés pour créer la nouvelle CLE.

Le Guide de l’auto s’est rendu dans la région de San Sebastian en Espagne pour faire l’essai de la version coupé de cette nouveauté qui arrivera chez nous début 2024, et pour contempler le cabriolet qui sera disponible plus tard en 2024.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Long de l’extérieur, compact de l’intérieur

Parlons tout d’abord de format. Dans l’esprit de consolidation, la logique prescrirait que la CLE se trouve à mi-chemin entre la Classe C et la Classe E pour attirer l’œil des deux clients types des deux segments. Hélas, tout semble prendre du gabarit dans l’industrie, et les designers ont choisi de suivre la tendance. La CLE est en effet 164 mm plus longue que la Classe C et même 15 mm plus longue que la Classe E.

Visiblement, Mercedes-Benz a misé sur l’élégance côté carrosserie, avec des lignes qui rappellent les coupés et cabriolets Mercedes-Benz, complétées par un devant garni d’une grosse calandre horizontale. Une allure que n’affichent pas les nouveaux véhicules EQ de la marque.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Au chapitre de l’habitacle, cet effet de grosseur et d’espace ne s’y transpose pas entièrement, par contre. L’intérieur, qui est hautement technologique et moderne, en offre légèrement plus que la Classe C à certains égards, mais considérablement moins que la Classe E. La sellerie fournit un confort digne d’une grande routière, avec en prime un soutien latéral étonnant. Toutefois, les acheteurs de gros gabarit pourraient s’y trouver à l’étroit, même à l’avant.

Sur le tableau de bord, l’interface MBUX gère pas mal tout ce dont le conducteur a besoin… et moins besoin. Bien que le système soit très complet et utile dans la majorité de ses fonctions, le volet navigation frôle la limite du cauchemar. D’une complexité inutile, ce système est imprévisible et nous a induit en erreur à plusieurs reprises lors de notre essai.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Dans le coffre arrière, ce sont 420 litres qui sont mis à la disposition du conducteur et ses passagers, soit une soixantaine de litres de plus que dans la Classe C Coupé, ce qui, selon le constructeur, permettrait d’accueillir trois sacs de golf. Nous n’avions malheureusement pas de parcours 18 trous de prévu, donc valider cette affirmation nous a été impossible.

Une conduite douce et sans excès

Les acheteurs n’auront pas l’embarras du choix, car il n’y a qu’un modèle, du moins pour l’instant. Il s'agit du CLE 300, propulsé par un quatre cylindres de 2 litres turbocompressé jumelé à un système hybride de 48 volts qui déballe 255 chevaux et 295 lb-pi de couple avec une poussée additionnelle temporaire de 23 chevaux et 148-lb-pi grâce au volet électrifié. Ailleurs dans le monde, d’autres variantes sont proposées, comme le CLE 450 avec un 6 cylindres turbocompressé, ainsi qu’un modèle 300d à motorisation diesel.

À l’accélération, le système hybride léger permet à la Classe CLE de déployer une poussée franche. À haute vitesse, cette vigueur s’estompe graduellement et naturellement. Après un bon départ en ligne droite, on perçoit une dynamique douce et souple dans les virages sans être très sportive. La CLE nous laisse percevoir son poids comparativement à d’autres coupés du segment lorsqu’on la conduit avec enthousiasme. Même en mode Sport le coupé CLE semble plutôt timide dans ses calibrages. Mais au chapitre du confort de roulement, c’est exemplaire. Cette conduite facile et prédictive est une caractéristique très « Mercedes-Benz », et c’est ça qui fait de la CLE une excellente routière.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Élégant, confortable, technologique et accommodant sur la route, ce coupé plaira à une clientèle qui recherche une conduite digne de Mercedes-Benz, sans être trop dévergondée. En dépit d’une technologie de navigation nécessitant quelques réglages, et d’une puissance parfois limitée à certains égards, on ne peut ignorer le fait que le coupé CLE se démarque positivement dans un segment où les rivaux se font de plus en plus rares.

Et si l’avenir est garant du passé, des versions comme la CLE 450 armée du moteur 6 cylindres turbocompressé pourrait traverser la frontière, sans compter d’éventuels modèles AMG dans les années à venir. Toutefois, rien n’est confirmé au moment d’écrire ces lignes.

La tarification canadienne proposée pour la Mercedes-Benz CLE n’a pas encore été révélée. Cette information devrait logiquement suivre à l’approche de sa commercialisation.

