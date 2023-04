Mercedes-Benz Classe E 2024 : nouveau chapitre, personnages manquants

La Mercedes-Benz Classe E de sixième génération a été dévoilée en première mondiale aujourd’hui et sera commercialisée au Canada vers la fin de cette année comme modèle 2024.

Il est question ici de la berline, remarquez. La familiale arrivera ultérieurement, mais on ne sait pas encore quand exactement. Quant au coupé et au cabriolet, ils ne seront pas de retour, car le constructeur a prévu de les remplacer par des modèles de la nouvelle Classe CLE à venir.

Silhouette familière, détails modernisés

Sans surprise, la Classe E 2024 conserve à peu près la même silhouette et met l’accent sur les détails. Pensons aux nouvelles lignes sur le capot, aux phares redessinés (qui ressemblent un peu à ceux de BMW, ironiquement) de même qu’à la calandre dont le style change selon la version et dont le contour peut être illuminé en option. Cette dernière est ceinturée d’une nouvelle garniture au fini noir lustré qui rappelle les modèles électriques de Mercedes-Benz.

De nouvelles jantes en alliage sont disponibles sur les côtés tout comme des poignées de portes encastrées. À l’arrière, la voiture adopte des formes plus épurées et de nouveaux feux à motif étoilé similaire au logo de la marque.

En passant, les dimensions de la Classe E changent subtilement : un gain de moins de 10 mm pour ce qui est de la longueur et de la largeur, 22 mm au niveau de l’empattement et rien du tout en hauteur. Mercedes-Benz souligne toutefois l’espace légèrement accru à bord, par exemple les 25 mm additionnels pour les coudes aux places arrière, ce qui donne un dégagement quasi égal à celui dans la grande Classe S. Pour sa part, le volume du coffre a été accru à 540 litres.

« Superscreen » et intelligence artificielle

L’habitacle de la Classe E 2024 inaugure un nouveau concept de planche de bord avec la dalle numérique en option appelée « Superscreen », qui combine derrière une vaste étendue vitrée l’écran central de 14,4 pouces avec un autre écran de 12,3 pouces du côté passager (impossible pour le conducteur d’y voir quoi que ce soit en conduisant, heureusement). À la différence des véhicules électriques de Mercedes-Benz avec leur Hyperscreen, l’instrumentation numérique devant le conducteur reste toutefois détachée. De série, l’écran central est de même dimension mais de style « flottant » et dépourvu d’un second écran à sa droite.

Les designers ont simplifié les icônes du système multimédia MBUX, qui s’apparentent à celles d’un téléphone intelligent, pour une utilisation plus conviviale. De même, il n’est plus nécessaire de dire « Hey Mercedes » pour interpeler l’assistant vocal intelligent : en activant la fonction « Just Talk », un symbole de microphone rouge apparaît sur l’écran pour signifier que le véhicule est prêt à recevoir des ordres.

Les écrans et le système MBUX sont maintenant contrôlés ensemble par un nouvel ordinateur ultra puissant capable de transmettre les données beaucoup plus rapidement. Par ailleurs, une caméra a été ajoutée au sommet de la planche de bord pour que le conducteur puisse se filmer et partager des vidéos sur ses réseaux sociaux ou encore participer à des visioconférences… quand la voiture est immobilisée, évidemment! Notez que sa disponibilité sur le marché canadien reste à confirmer.

Un nouvel éclairage ambiant actif avec visualisation sonore en option permet aux occupants non seulement d’écouter de la musique mais aussi de la voir. En effet, le grand arc de lumière qui entoure l’habitacle varie son éclairage, son intensité et ses pulsations en fonction du rythme de la chanson. À quel point est-ce agréable ou distrayant en conduisant? Seul un essai nous permettra de répondre à cette question.

Ce n’est pas tout : l’intelligence artificielle aidera les occupants à se créer ce que Mercedes-Benz appelle des « routines », c’est-à-dire des ensembles de réglages et de commandes pour favoriser leur bien-être à bord de la voiture. Un exemple pourrait être « Activer le chauffage du siège et changer l’éclairage ambiant à orange foncé si la température de l’habitacle descend sous 15 degrés ».

Pas d’hybride rechargeable au Canada

Pour ce dévoilement de la Classe E 2024, Mercedes-Benz n’a rien dit par rapport aux futures versions AMG de performance, qui vraisemblablement attendront l’année-modèle 2025. À l’instar de la Classe C, la E 350 4MATIC d’entrée de gamme se dote d’un système hybride léger avec batterie de 48 volts et augmente le couple de son quatre cylindres turbocompressé de 2 litres à 295 lb-pi. Du côté de la E 450 4MATIC, son six cylindres turbocompressé de 3 litres exploitait déjà cette forme d’hybridation. Par contre, sa puissance a été revue à la hausse pour atteindre 375 chevaux.

Pourquoi pas d’hybride rechargeable? Encore là, comme pour la Classe C, Mercedes-Benz n’en voit pas la pertinence. Selon ses études, beaucoup plus de consommateurs nord-américains intéressés par les véhicules de luxe et l’électrification préfèrent aller vers le 100% électrique. Et dans ce cas-ci, la compagnie propose depuis peu la berline EQE.

Tel que mentionné en introduction, la Mercedes-Benz Classe E 2024 sera en vente au Canada vers la fin de la présente année. Elle coûtera inévitablement plus cher que le modèle sortant, qui débute à 66 700 $.

En vidéo : essai complet de la Mercedes-Benz C 300 2023