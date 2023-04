Retouches esthétiques et logicielles pour le Mercedes-Benz GLS 2024

Pour 2024, le joyau cossu de la famille des utilitaires Mercedes-Benz reçoit le look rafraîchi du GLE avec une série de nouvelles options intérieures, une interface MBUX mise à jour et d'autres améliorations.

En plus de recevoir une nouvelle calandre, un pare-chocs avant plus prédominant et d'autres retouches esthétiques, le GLS obtient de nouvelles couleurs de carrosserie, comme le bleu sodalite métallisé et le gris alpin Manufaktur non métallisé.

Un système MBUX amélioré

À l'intérieur, les conducteurs disposeront de nouvelles commandes au volant, ainsi que de l’option de finition noir piano brillant Maufaktur, qui était auparavant réservée à la variante Maybach GLS 600. Mercedes a ajouté deux ports USB de 100 W en option à l'arrière de la console centrale. Les passagers arrière bénéficieront des mêmes fonctionnalités qu'à l'avant grâce au système de divertissement multisièges MBUX et à l'assistant vocal "Hey Mercedes".

Ce système d'infodivertissement MBUX a d’ailleurs été actualisé est proposé avec trois styles d'affichage différents (classique, sportif, discret), qui créent tous une expérience différente dans l'habitacle en conjonction avec l'éclairage d'ambiance. Trois modes sont également disponibles : Navigation, Assistance, Service.

En mode "Off-Road", les informations telles que la pente, l'inclinaison latérale, la boussole et l'angle de braquage ont une nouvelle signature visuelle. Grâce au nouveau "capot transparent", le conducteur peut voir ce qui se passe sous l’avant du véhicule. L’ensemble Off-Road Engineering offre désormais une garde au sol accrue de 30 millimètres.

Les modèles Maybach et AMG bénéficient d'équipements supplémentaires tels que de nouveaux designs de jantes, de nouvelles fonctions d'éclairage d'ambiance et de nouvelles couleurs de carrosserie

Hybridation légère sur toute la gamme

La gamme GLS est entièrement hybride avec un système de 48 volts sur chaque version avec une augmentation des performances par rapport au modèle sortant, à commencer par le GLS 450 qui gagne 13 chevaux avec 375 chevaux et qui bénéficie d'une augmentation de 20 chevaux et 145 lb-pi de couple grâce au système hybride. Le GLS 580 gagne 27 chevaux à 510 chevaux et 22 lb-pi de couple et bénéficie d'une augmentation de 21 chevaux et 185 lb-pi grâce à ce même système.

Le GLS 600 de Maybach et le GLS 63 d'AMG bénéficient également de la même technologie. Ils développent respectivement 550 et 603 chevaux auxquels il faut ajouter 20 chevaux et les 185 livres-pied provenant de l’électrification.

Le nouveau Mercedes-Benz GLS devrait arriver en concession au quatrième trimestre de cette année. Les prix seront publiés dans les mois à venir.

À voir aussi : Meilleurs achats : les VUS pleine grandeur