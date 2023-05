Mercedes-Maybach Night Series : le côté sombre du grand luxe

Les clients de Mercedes-Benz qui recherchent le summum du luxe peuvent se tourner vers les versions Maybach de la Classe S, du GLS et du tout nouveau EQS VUS électrique. Et pour ceux qui désirent un traitement encore plus spécial et exclusif, il y a d’autres alternatives.

Après la Mercedes-Maybach Haute Voiture, voici qu’arrive une édition d’allure sombre appelée Night Series.

Il faut dire que c’est la mode depuis longtemps dans l’industrie automobile de noircir l’extérieur et l’intérieur des véhicules pour leur donner un style différent. Ici, la traditionnelle carrosserie deux tons des modèles Mercedes-Maybach demeure au menu, mais avec beaucoup plus de yin que de yang, si vous comprenez.

Mercedes-Maybach EQS VUS

Dévoilé le mois dernier, le Mercedes-Maybach EQS VUS ajoute maintenant l’édition Night Series qui est offerte dans une combinaison de noir obsidienne et d’argent Mojave, en plus du noir et du blanc. Divers accents de chrome foncés ornent l’extérieur, les rayures de la calandre sont assombries et un fini noir caractérise les marchepieds de même que l’aileron arrière.

L’intérieur peut être tout en noir ou bien en noir et blanc, avec des coutures contrastantes sur la chic sellerie en cuir Nappa. Des boiseries avec motif à chevron et des garnitures en aluminium complètent le décor.

Mercedes-Maybach Classe S

Dans le cas de la berline Mercedes-Maybach Classe S, les acheteurs peuvent choisir parmi différents tons de noir, de gris et de blanc, ou encore une combinaison unique de noir onyx et d’argent Mojave. On retrouve le même genre d’accents de chrome foncés, par exemple sur les embouts d’échappement. Et n’oublions pas les touches d’or rose dans les phares.

De la même manière, l’habitacle est disponible soit en noir, soit en noir et blanc, toujours avec du cuir Nappa. Des passepoils au fini gris doré lustré ajoutent un cachet supplémentaire.

Mercedes-Maybach GLS

Quant au Mercedes-Maybach GLS, disponible en noir, blanc ou un mélange de noir obsidienne et d’argent Mojave, du chrome foncé définit l’étoile sur le capot, la calandre, les éléments de garniture ainsi que le motif Maybach des grilles de prises d’air. Il y en a aussi sur les côtés du véhicule. Au fait, nous n’avons même pas encore parlé des roues exclusives à motif Maybach, dont le diamètre atteint ici 23 pouces.

Inutile de s’attarder sur le décor intérieur, qui reprend essentiellement les mêmes modifications que dans les deux autres modèles. Et parlant de modifications, vous n’en trouverez aucune sous la carrosserie : les performances ne changent pas. Par contre, des articles de mode incluant chaussures, sacs et lunettes accompagneront l’édition Night Series.

Au Canada, la mise en marché se fera dans quelques mois pour l’année-modèle 2024, sauf en ce qui concerne le Mercedes-Maybach GLS, pour lequel il faudra attendre à l’été 2024 comme modèle 2025.

En vidéo : Combien coûte... le Mercedes-Benz EQS VUS 2023?