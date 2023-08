Le Mercedes-Benz EQB 2024 change et vous fera voir des étoiles

Après avoir confirmé l’ajout d’une variante à traction, Mercedes-Benz Canada annonce maintenant tous les changements apportés au VUS électrique EQB pour sa deuxième année-modèle chez nous. Le véhicule sera offert à partir du premier trimestre de 2024, incluant l’EQB 250 et une variante à rouage intégral qui reste à préciser.

Tout d’abord, le panneau de calandre à l’avant évolue et se pare de nombreuses petites étoiles à trois pointes (noires ou chromées selon le groupe d’options) comme c’est le cas sur d’autres véhicules électriques plus dispendieux de Mercedes-Benz. Une bande de lumière relie les feux de jour, tandis que le pare-chocs redessiné accentue l’impression de largeur.

Quatre nouveaux designs de jantes (18, 19 ou 20 pouces) figurent au menu pour 2024 ainsi que deux nouvelles couleurs de carrosserie (Twilight Blue et High-tech Silver). Le traitement des feux arrière a également été actualisé.

À l’intérieur de l’EQB, un motif étoilé similaire à celui de la calandre orne maintenant la planche de bord et les portières, certaines des étoiles faisant même partie de l’éclairage ambiant. Le volant est assurément plus élégant et comporte des commandes tactiles. Trois nouvelles finitions de sièges sont proposées aussi.

Notez que l'écran multimédia tactile de 10,25 pouces est inclus de série et que la présentation des informations de recharge dans le système MBUX a été améliorée. Ce dernier ne vous obligera plus à naviguer parmi différents sous-menus, ce qui est une bonne chose. Idem pour l’assistant intelligent plus convivial et l’intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto.

Puis, en optant pour la chaîne ambiophonique Burmester avec Dolby Atmos, les mêmes expériences sonores que dans les autres modèles EQ sont disponibles, comme « Silver Waves » et « Vivid Flux ».

Du côté des technologies d’aide à la conduite, une nouvelle caméra mono/multi-usage et une nouvelle caméra de recul sont de mise, rehaussant la visibilité et la détection des obstacles. Pour sa part, l’aide au maintien dans la voie fonctionne de manière plus fluide pour corriger la trajectoire du véhicule. Quant aux capteurs de proximité, ils sont plus puissants et faciliteront les manœuvres de stationnement, par exemple.

Tel que mentionné en introduction, Mercedes-Benz commercialisera au Canada deux variantes : l’EQB 250 à traction (188 ch, 284 lb-pi, 394 km d’autonomie, prix de base de 59 990 $ avant les subventions) et un EQB à rouage intégral. Il devrait s’agir du même EQB 350 4MATIC que l’on connaît déjà (288 ch, 384 lb-pi, 356 km d’autonomie) et non de l’EQB 300 4MATIC offert dans d’autres marchés. La compagnie doit l’annoncer officiellement bientôt ainsi que son prix.

Dans tous les cas, la batterie lithium-fer phosphate (LFP) de 70,5 kWh est la même et elle affiche une puissance de recharge de 100 kW sur une borne rapide de niveau 3, permettant de faire passer la charge de 10 à 80% en 32 minutes.

