Nissan s’ajoute à la liste grandissante des abonnés à Tesla

Nissan a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec Tesla pour adopter sa norme de recharge nord-américaine (NACS) dans ses propres véhicules électriques. Il s’agit d’une première pour un constructeur automobile japonais.

Ford, GM, Rivian, Volvo, Polestar et Mercedes-Benz ont tous fait des annonces similaires dans les dernières semaines. Idem pour le fabricant québécois de bornes de recharge FLO.

À partir de l’an prochain, Nissan mettra à la disposition des clients de son multisegment Ariya un adaptateur de recharge NACS pour que leur port CCS1 puisse se connecter aux Superchargeurs compatibles de Tesla, aussi bien au Canada qu’aux États-Unis.

Photo: Germain Goyer

Puis, à compter de 2025, ses véhicules électriques commenceront à intégrer un port NACS, de telle sorte qu’un adaptateur ne sera plus nécessaire.

Cette annonce de Nissan permettra d’augmenter considérablement le nombre de bornes rapides publiques où ses véhicules comme l’Ariya peuvent être rechargés. La LEAF, qui se trouve en fin de carrière et doit être remplacée par un autre modèle vers le milieu de la décennie, est toutefois exclue.

« L'adoption de la norme NACS souligne l'engagement de Nissan à rendre la mobilité électrique encore plus accessible alors que nous suivons notre vision à long terme ‘Ambition 2030’ d'une plus grande électrification, a déclaré Jérémie Papin, président de Nissan Americas. Nous sommes heureux de fournir l'accès à des milliers de chargeurs rapides supplémentaires aux conducteurs de véhicules électriques Nissan, ajoutant ainsi confiance et commodité lors de la planification de trajets longue distance. »

Photo: AFP

Dans le cadre de son plan Ambition 2030, Nissan vise à ce que plus de 40% de ses ventes de véhicules aux États-Unis soient entièrement électriques d'ici 2030. Ça comprend deux nouveaux véhicules à venir qui seront assemblés à son usine de Canton, au Mississippi, à partir de la fin de 2025. L’un d’eux devrait appartenir à sa marque de luxe Infiniti.

D’autres constructeurs vont inévitablement se joindre eux aussi à cette liste de convertis au protocole de Tesla. Stellantis, Hyundai et Volkswagen ont confirmé y songer. Comme à l’habitude, Le Guide de l’auto vous tiendra informé.

