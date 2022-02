Nissan : 500 M$ pour deux nouveaux véhicules électriques en Amérique du Nord

Dans une présentation à son usine de Canton, au Mississippi, Nissan a annoncé jeudi un investissement de 500 millions $ américains pour transformer le site en un berceau pour la production de véhicules électriques en sol américain à compter de 2025.

C’est là que sont actuellement construites la berline Altima ainsi que les camionnettes Frontier et Titan. Cette dernière, fraîchement rayée du marché canadien, ne sera vraisemblablement pas renouvelée au terme de sa génération.

Le demi-milliard d’aujourd’hui est bien mince comparativement aux sommes astronomiques que GM et Ford – sans parler de Toyota et de Hyundai – vont dépenser de leurs côtés, mais le chef des opérations de Nissan, Ashwani Gupta, a laissé entendre qu’il s’agit du premier d’une série d’investissements à venir pour « propulser la révolution électrique aux États-Unis ».

Deux tout nouveaux modèles y seront fabriqués au début, un représentant la marque Nissan et l’autre, sa division de luxe Infiniti. Voici d’ailleurs les aperçus qui ont été donnés :

Étrangement, les silhouettes sont celles de berlines, un genre beaucoup moins populaire que les VUS et multisegments en Amérique du Nord. Quand même, le design s’annonce prometteur à en juger par la signature distinctive des phares et des feux arrière. Le modèle d’Infiniti pourrait être la version de série des concepts Q Inspiration et Qs Inspiration.

Ces deux véhicules viendront s’ajouter au Nissan Ariya 2023, bientôt en vente, et au petit multisegment qui remplacera la LEAF.

À plus long terme, soit d’ici 2030, le constructeur japonais prévoit de lancer 23 modèles électrifiés à l’échelle mondiale, dont 15 avec une motorisation entièrement électrique. À la fin de la présente décennie, son objectif est aussi que 40% de ses ventes nord-américaines soient des véhicules électriques.

En vidéo : Le Guide de l'auto découvre le Nissan Ariya 2023