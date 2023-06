Volvo devient le premier constructeur étranger à adopter le connecteur de Tesla

Après Ford, General Motors et Rivian, Volvo annonce à son tour une entente avec Tesla afin que ses véhicules électriques aient accès à plus de 12 000 bornes rapides Supercharger aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il s’agit d’une première pour un constructeur automobile étranger – européen ou autre.

Durant le premier semestre de 2024, les clients de Volvo recevront un adaptateur NACS pour pouvoir brancher et recharger leur véhicule aux bornes de Tesla. Cela inclut les XC40 Recharge et C40 Recharge, mais aussi les nouveaux EX90 et EX30 à venir. L’emplacement des divers Superchargers sera du même coup ajouté dans l’application de Volvo.

Photo: AFP

Puis, en 2025, un port de recharge compatible sera intégré dans le design des futurs modèles Volvo électriques, éliminant le besoin dudit adaptateur. Toutefois, un adaptateur CCS sera quand même offert à ceux qui le désirent pour pouvoir utiliser les autres bornes rapides à courant continu sur le continent nord-américain.

« Dans notre quête pour devenir une marque entièrement électrique d’ici 2030, nous voulons rendre les choses le plus facile possible pour nos clients, a déclaré le chef de la direction de Volvo, Jim Rowan. Un frein majeur à la transition vers les véhicules électriques est l’accès à une infrastructure de recharge rapide et pratique. Aujourd’hui, avec cette entente, nous faisons un grand pas en vue d’éliminer cet obstacle pour les conducteurs de Volvo aux États-Unis, au Canada et au Mexique. »

Quel sera le prochain constructeur automobile à emboîter le pas? Stellantis y songe mais n’a pas encore pris de décision. Le Guide de l’auto vous tient au courant de tous les développements.

En vidéo : le Volvo EX30 2025 en images