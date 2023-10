Volvo EX30 2025 : voici tous les prix

Dévoilé en juin à Milan puis en première canadienne à Montréal en août, le tout nouveau multisegment électrique sous-compact EX30 de Volvo propose tantôt une autonomie avantageuse, tantôt une force d’accélération jamais vue chez la marque suédoise. Et il est encore plus intéressant depuis l’annonce de son prix de base de 53 700 $ au Canada.

Aujourd’hui, Volvo nous donne les détails pour l’ensemble de la gamme.

Tout d’abord, rappelons que l’EX30 offre un choix de cinq couleurs extérieures (jaune floral, bleu nuage, gris brume, blanc cristal et noir onyx) et de quatre décors intérieurs (brume, pin scandinave, indigo et brise) complémentés par cinq thèmes de lumière d’ambiance. Il comprend de série toutes les principales caractéristiques de sécurité de Volvo, incluant un système de vigilance du conducteur, de même que les services Google intégrés (Google Maps, Assistant Google, boutique Google Play) et Apple CarPlay sans fil sur un écran de 12,3 pouces. Au Canada, le volant chauffant et les sièges avant chauffants sont également de mise.

Photo: Volvo

Avec un seul moteur électrique fournissant 268 chevaux et un couple de 253 lb-pi, l’EX30 livre une puissance fort honnête compte tenu de son poids et de son gabarit. De plus, sa batterie de 69 kWh affiche une consommation énergétique estimée à 15,7 kWh/100 km, ce qui donnerait une autonomie de 442 km.

Dans la version Plus, qui s’accompagne d’un toit noir contrastant, l’équipement est bonifié avec un système audio haut de gamme Harman Kardon, un toit panoramique et des roues de 19 pouces (au léger détriment de l’autonomie). Son prix débute à 56 900 $.

Ensuite, la version Ultra fait le plein de technologies avec entre autres l’assistance à la conduite de dernière génération comprenant l’aide au changement de voie, une caméra à 360 degrés offrant une vue en 3D ainsi que l’aide active au stationnement, le tout pour 59 100 $.

Photo: Volvo

En optant pour un EX30 à deux moteurs et rouage intégral, la cavalerie électrique grimpe à 422 chevaux et le couple, à 400 lb-pi. Par conséquent, le sprint de 0 à 100 km/h ne prend que 3,6 secondes. L’autonomie est réduite à 426 km, mais ça reste franchement bien.

Soulignons que cette configuration peut accepter une recharge maximale de 153 kW via une borne rapide à courant continu. Volvo ne la rend disponible qu’en version Plus ou Ultra, pour un prix de départ respectif de 59 900 $ ou 62 100 $.

Dans tous les cas, l’achat ou la location à long terme donne droit à une subvention fédérale de 5 000 $ et à une subvention provinciale de 7 000 $ pour un total de 12 000 $ (taxes incluses).

Photo: Gabriel Gélinas

Comme il s’agit d’un modèle 2025 et non 2024, il faut faire preuve encore de patience. Volvo Canada mentionne qu’il sera possible de configurer et de réserver l’EX30 plus tard cet automne, en ligne comme chez les concessionnaires. Les livraisons, pour leur part, commenceront l’été prochain.

Si vous recherchez un Volvo électrique un peu plus volumineux, il y a toujours les XC40 Recharge et C40 Recharge (à partir de 59 950 $ chacun). N’oublions pas l’EX90 à trois rangées, déjà dévoilé mais en vente l’an prochain seulement en raison de retards causés par le développement des logiciels. Ses prix restent à venir.

En vidéo : On découvre en première canadienne le Volvo EX30 2025