Volvo EX30 2025 : mini taille, mais il fait le maximum!

Milan, Italie - Volvo lance le nouveau EX30, un VUS à motorisation électrique qui se positionne sous les XC40 et C40 Recharge. Il arrivera chez nous en cours d’année 2024 en tant que modèle 2025. De format compact, il se démarque comme le véhicule le plus rapide de Volvo.

Volvo a clairement annoncé ses intentions de passer au tout-électrique d’ici à 2030. Le EX30 de taille compacte ainsi que le EX90 à trois rangées de sièges s’inscrivent dans cette démarche. Volvo appartient au conglomérat chinois Geely Automotive Group, tout comme Polestar. Ce groupe détient aussi plusieurs autres marques qui ne sont pas commercialisées chez nous, comme Zeekr et Lynk & Co. Synergie oblige, le nouveau Volvo EX30 est un proche cousin des Zeekr X et Smart #1, deux autres véhicules électriques de taille compacte élaborés sur une architecture qui est maintenant partagée avec Volvo.

Photo: Volvo

Look scandinave

Long de 4,23 mètres, large de 2,00 mètres, haut de 1,55 mètres, avec un empattement de 2,65 mètres, le Volvo EX30 vient concurrencer le nouveau Hyundai Kona EV pour ce qui est du format. Côté style, on retrouve l’influence du EX90, le EX30 affichant des lignes très sobres et un look minimaliste typique de la marque suédoise. Comme il s’agit d’un véhicule électrique, on remarque sa partie avant avec calandre fermée et une nouvelle interprétation des marteaux de Thor pour ses blocs optiques. Cinq couleurs de carrosserie sont au programme, dont certaines comme Cloud Blue et Moss Yellow sont très expressives.

Photo: Volvo

Électrisante!

Le Volvo EX30 est doté d’une batterie NMC (Nickel, Manganèse, Cobalt) d’une capacité totale de 69 kWh, dont 64 kWh utiles. La version à un seul moteur, appelée EX 30 Single Motor Extended Range, développe 268 chevaux et un couple maximal de 253 lb-pi. Son autonomie est estimée à 442,5 kilomètres selon le standard de l’EPA (Environmental Protection Agency) aux États-Unis. La version à deux moteurs, nommée EX30 Twin Motor Performance, offre une puissance combinée de 422 chevaux et un couple maximal de 400 lb-pi. Cela en fait le véhicule Volvo le plus rapide en accélération avec un chrono de 3,6 secondes pour le 0 à 100 km/h. Logiquement, son autonomie s’en trouve réduite : l’EPA l’estime 426,5 kilomètres.

Volvo annonce également que la version à deux moteurs peut être rechargée en courant continu jusqu’à une puissance de 153 kW, ce qui signifie que la recharge de 10 à 80 pour cent peut se faire en 26 minutes et demie. La marque suédoise précise qu’il est possible de programmer la recharge en paramétrant l’ampérage, le pourcentage de charge désiré et la plage horaire prévue. Ceci peut être réalisé au moyen de l’écran central du véhicule ou de l’application reliée au EX30.

Photo: Volvo

Sécurité tous azimuts

À l’instar des véhicules de la marque, le EX30 est doté d’un arsenal complet de dispositifs de sécurité avancés. L’un d’entre eux a été conçu afin d’éviter l’emportièrage, en prévenant le conducteur et les passagers qu’un cycliste, motocycliste ou piéton s’approche du EX30 et empêcher l’ouverture d’une portière. Par ailleurs, le Volvo EX30 est doté d’une nouvelle génération du système Park Pilot Assist, lequel automatise les manouvres de stationnement. Toujours sur le plan technologique, Volvo indique que le EX30 a fait l’objet d’une consultation avec Google, Apple et Qualcomm afin de livrer la meilleure expérience de connectivité possible. Les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto sont au programme et l’interface avec les divers systèmes du véhicule passe par l’écran vertical central de 12,3 pouces. La chaîne audio comporte une barre de son faisant toute la largeur de la planche de bord, laquelle est semblable à celle des systèmes audios domestiques.

Photo: Volvo

Un havre de calme

L’habitacle du EX30 est sobre et minimaliste. Cinq ambiances lumineuses, toutes inspirées de la nature de la Scandinavie, sont au programme afin d’aider les occupants à devenir zen. Chacune de ces ambiances pouvant être jumelée à la trame sonore qui lui est dédiée. L’habitacle du EX30 est réalisé avec plusieurs matériaux renouvelables et recyclés (tels que le denim, le lin et la laine) et présente une nouvelle variété de couleurs et de textures.

Une nouvelle variante en approche

Volvo a également annoncé qu’une version Cross Country du EX30 sera produite. Elle se démarquera par sa garde au sol augmentée, ses jantes spécifiques de 18 ou 19 pouces, ses plaques de protection sous le véhicule ainsi que ses panneaux de carrosserie en noir sur les parties avant et arrière. On ajoutera à cela un emblème du drapeau suédois sur le capot.

Photo: Volvo

Au moment d’écrire ces lignes, la direction canadienne de la marque n’a pas encore établi l’échelle de prix du EX30. Même si elle a ouvert le carnet des commandes dans plusieurs marchés pour son nouveau VUS compact électrique, ce n’est pas encore le cas au Canada, mais cela ne saurait tarder. Gardez le contact pour de prochains articles à ce sujet sur le site du Guide de l’auto.

