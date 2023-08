Le Volvo EX30 2025 dévoilé en primeur canadienne et débute à 53 700 $

Révélé plus tôt cette année à Milan, Volvo a présenté en primeur canadienne à Montréal son prochain VUS 100 % électrique sous-compact EX30. Le chroniqueur Antoine Joubert a pu voir l’utilitaire de plus près et obtenir de nouveaux détails.

L’EX30 sera commercialisé en deux versions distinctes qui utilisent une batterie de 69 kWh. Celle dotée d’un seul moteur propulse uniquement les roues arrière, ce qui lui donne une autonomie estimée de 442 km. La consommation énergétique est estimée à 15,7 kW/100 km. La puissance s’élève à 268 chevaux et le couple à 253 lb-pi.

Photo: Volvo

Pour ceux qui désirent plus de performances, la variante à rouage intégral fait grimper la cavalerie à 422 chevaux et 400 lb-pi de couple. Par conséquent, elle effectue le sprint du 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. L’autonomie est réduite à 426,5 km toutefois. Soulignons que cette version peut recevoir une charge maximale de 153 kW. Ainsi, recharger la batterie de 10 à 80% prendra moins de 27 minutes.

Photo: Volvo

Sur le plan pratique, la capacité de remorquage s’élève à 900 kg (1 984 lb) et le volume du coffre peut atteindre 904 litres. L’intérieur comprend un écran central de 12,3 pouces qui combine à la fois l’instrumentation et l’infodivertissement. Ce dernier fonctionne grâce à l’intégration du système Google. Les mises à jour par logiciel se font à distance et les occupants peuvent se connecter au modem sans fil 5G.

Photo: Volvo

Le Volvo EX30 sera commercialisé à 53 700 $, le rendant admissible aux subventions fédérales (5 000 $) et provinciales (7 000 $) pour un total de 12 000 $. Les prix des autres variantes seront dévoilés en automne. Entre temps, les consommateurs peuvent verser un dépôt afin de réserver le véhicule.

Pour plus de détails, visionnez la capsule au haut de cet article.