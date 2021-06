Volvo Concept Recharge : l’automobile du futur selon Volvo

Volvo a fait plusieurs annonces lors d’un événement spécial qui s’est tenu aujourd’hui pour présenter sa vision future de l’automobile et le plan qu’elle compte suivre pour réaliser son objectif de ne vendre que des véhicules 100% électriques d’ici 2030.

On retient surtout le Concept Recharge qui incarne la prochaine génération des modèles Volvo – épurés, aérodynamiques, spacieux et connectés.

Ce véhicule n’existe pour l’instant que dans une forme virtuelle, mais il nous montre une silhouette qui s’apparente à la familiale V60 Cross Country. Bien sûr décrit comme un multisegment, il se distingue avec une toute nouvelle plateforme exclusive créant un plancher plat et un empattement allongé.

Photo: Volvo

La calandre habituelle est remplacée par une structure en bouclier et flanquée par des phares en marteau de Thor redessinés. Il n’y a pas de poignées de portes et les rétroviseurs latéraux sont remplacés par des caméras, comme on a déjà vu ailleurs. La ligne de toit étirée aboutit à un hayon sculpté et vertical qui ne laisse qu’un mince espace à la vitre arrière.

Il faut comprendre que ce concept s’inscrit dans un avenir où les véhicules seront largement autonomes. Les roues surdimensionnées et près des coins favorisent une posture stable et une meilleure tenue de route, dit Volvo.

Photo: Volvo

Intérieur futuriste

Facilement accessible grâce aux portières qui s’ouvrent à contresens, l’habitacle est beaucoup plus dégagé que ceux des modèles de la gamme actuelle, notamment au niveau des jambes et entre les sièges, recréant l’ambiance d’un salon d’inspiration scandinave. La position de conduite demeure haute comme dans les utilitaires XC40 et XC60, tandis que plusieurs matériaux durables sont employés pour le décor.

L’expérience utilisateur est améliorée avec un grand écran tactile de 15 pouces au centre de la planche de bord, propulsé par un système d’infodivertissement de nouvelle génération dont Volvo entend développer le logiciel à l’interne. Appelé VolvoCars.OS, celui-ci réunira les systèmes Android, QNX, AUTOSAR et Linux en plus de permettre des mises à jour à distance plus fréquentes. Le tout sera inauguré dans un nouveau modèle Volvo dévoilé en 2022.

Photo: Volvo

D’autre part, la sécurité est rehaussée par une foule de capteurs et de caméras, dont un nouveau capteur LiDAR haute résolution placé sur le toit pour bien analyser les environs et recueillir des données provenant d’autres véhicules, avec le consentement de leurs utilisateurs.

Enfin, sur le plan technique, Volvo prévoit à court terme augmenter la densité énergétique de ses batteries de 50%. Vers la fin de la décennie, elle souhaite atteindre 1 000 Wh/l afin de procurer une autonomie d’environ 1 000 kilomètres. Quant aux temps de recharge, ils seront réduits de moitié ou presque d’ici 2025. Ça promet!

En vidéo : Notre essai du VUS 100% électrique de Volvo