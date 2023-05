Problèmes de logiciel : la production des Volvo EX90 et Polestar 3 retardée

Deux nouveaux VUS électriques de luxe très attendus feront patienter leurs premiers clients un peu plus. En effet, le début de la production des Volvo EX90 et Polestar 3 a été repoussé à l’an prochain.

Au lieu de la seconde moitié de 2023, Volvo vise maintenant la première moitié de 2024 et Polestar, le premier trimestre de 2024, sans être plus précis. Les livraisons seront donc décalées en conséquence, mais encore là, rien de concret. Vraisemblablement, elles s’amorceront quelque part en été.

Les deux compagnies affirment avoir besoin de plus de temps pour mettre au point et tester les logiciels de leurs véhicules afin de minimiser les possibles bogues que pourraient rencontrer les clients. C’est frustrant, mais assurément une sage décision de leur part.

Photo: Volvo

Le Volvo EX90 et Polestar 3 seront fabriqués tous les deux en Chine pour le marché chinois de même qu’en Caroline du Sud pour le marché nord-américain et le reste de la planète.

Le premier est un modèle à trois rangées et à sept places dont le style est inspiré du Concept Recharge dévoilé en 2021. Ses deux moteurs électriques, qui déploient une puissance combinée de 509 chevaux et un couple maximal de 671 lb-pi, sont alimentés par une batterie de 111 kWh. Volvo a annoncé une autonomie de 600 km selon le standard WLTP, ce qui permet d’anticiper une autonomie d’un peu plus de 500 km en Amérique du Nord.

Le VUS de Polestar, de son côté, met l’accent sur l’aérodynamisme avec une silhouette de type coupé. Assemblé sur une plateforme différente de la berline Polestar 2, il se veut plus puissant grâce à ses 489 chevaux et 620 lb-pi de couple – encore plus avec l’ensemble Performance optionnel. La même batterie de 111 kWh que dans l’EX90 est utilisée, ce qui laisse entrevoir une autonomie d’environ 482 km selon les calculs de Polestar basés sur les normes de l’EPA aux États-Unis.

Photo: Polestar

Le prix canadien du Volvo EX90 n’a pas encore été dévoilé. Quant au Polestar 3, il débute à 97 400 $. La prise de commandes en ligne est déjà amorcée.

Ce ne sont pas les seuls VUS électriques à être retardés en raison de problèmes de logiciel, remarquez. L’Audi Q6 e-tron et le Porsche Macan électrique, dont les ventes devaient commencer cette année, n’arriveront qu’en 2024 au plus tôt.

En vidéo : Gabriel Gélinas présente le Volvo EX90 2024