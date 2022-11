Volvo EX90 2024 : le nouveau VUS électrique de Volvo

Le Volvo EX90 à motorisation électrique n’est peut-être pas le premier VUS de Volvo carburant aux électrons, mais c’est celui qui souligne véritablement le début d’une nouvelle ère pour le constructeur suédois, lequel est résolument engagé dans la voie de l’électrification.

Après le VUS EX90 à sept places, qui sera assemblé aux États-Unis et en Chine, Volvo lancera un nouveau modèle électrique chaque année, et ne vendra que des véhicules électriques à compter de 2030. Le EX90 devrait être commercialisé dès la deuxième moitié de 2023, en tant que modèle 2024.

Le style est inspiré du Concept Recharge dévoilé en 2021 et présente des lignes dictées par l’aérodynamique, facteur crucial en ce qui a trait à l’autonomie des véhicules électriques. En ce sens, l’EX90 affichant un coefficient de traînée de 0,29. Comme il fallait s’y attendre, la filiation du EX90 avec les autres modèles de la marque s’exprime par les éléments visuels typiques de Volvo, notamment les blocs optiques avec marteau de Thor et les feux arrière découpés à la verticale.

Cependant, ce VUS à motorisation électrique se distingue par ses poignées de porte affleurantes, ainsi que par son arsenal technologique visant à assurer une sécurité de premier plan, dont un LiDAR localisé en plein centre du sommet du pare-brise. On revient sur cet aspect plus loin.

Une batterie de 111 kWh

Sur le plan technique, le Volvo EX90 est animé par deux moteurs électriques déployant une puissance combinée de 509 chevaux et un couple maximal de 671 lb-pi. Ils sont sont alimentés par une batterie de 111 kWh, et Volvo annonce une autonomie de 600 kilomètres selon le standard WLTP (World Light-vehicleTest Procedure), ce qui permet d’anticiper une autonomie beaucoup plus réaliste d’environ 530 kilomètres d’après le standard de l’EPA (Environmental Protection Agency) aux États-Unis.

Photo: Volvo

Volvo annonce aussi une recharge de 10 à 80% en moins de30 minutes sur une borne rapide sans toutefois préciser le courant maximal requis pour cette recharge. Par ailleurs, l’EX90 représente une première pour Volvo, puisque c’est le premier véhicule de la marque qui est équipé de la recharge bidirectionnelle, signifiant que l’énergie stockée dans sa batterie peut alimenter une maison, des appareils électriques, ou même un autre véhicule électrique, en cas de besoin.

La sécurité avant tout

Aux dires de ses concepteurs, le Volvo EX90 est le véhicule le plus sécuritaire jamais développé par la marque suédoise, puisqu’il a été conçu afin d’analyser et de comprendre l’environnement dans lequel il évolue. Sur cet aspect, l’élément clé du EX90 est le LiDAR logé à la jonction du pare-brise et du toit - monté le plus haut possible pour en améliorer la lecture.

Photo: Volvo

Qu’est-ce que le LiDAR? C’est un appareil de télédétection et de télémétrie semblable au radar, mais qui émet des impulsions de lumière infrarouge, au lieu d’ondes radio, puis en mesure le temps de retour après avoir été réfléchies sur des objets à proximité. Monté sur l’EX90, le LiDAR peut détecter des piétons jusqu’à 250 mètres de distance. Le VUS est aussi muni de cinq radars, huit caméras et 16 capteurs à ultrasons, tous reliés à un ordinateur central fonctionnant avec un logiciel développé par Volvo et NVIDIA, pour scruter l’environnement extérieur et ainsi obtenir une vue à 360 degrés autour du véhicule. Bien de son temps, le Volvo EX90 est doté de dispositifs avancés d’aide à la conduite, dont la fonction Assisted Driving laquelle permet au véhicule de prendre ses mouvements en charge lors de la conduite sur l’autoroute et des changements de voie.

De plus, d’autres caméras et capteurs sont intégrés à l’habitacle afin d’observer conducteur et passagers. Ainsi, si le conducteur manque d’attention, ou pire s’endort au volant, l’EX90 émettra des alertes dont l’intensité croîtra si le conducteur ne réagit pas. Et si ce dernier ne réagit toujours pas aux alertes insistantes, lEX90 s’immobilisera de façon sécuritaire et contactera automatiquement les premiers secours. L’intégration de ces composants rendra le Volvo EX90 apte à la conduite autonome de niveau 3 via une simple mise à jour logicielle, lorsque le cadre législatif le permettra.

Photo: Volvo

Un habitacle minimaliste et numérique

Il n’y a aucun bouton physique sur la console centrale. Toutes les commandes passent plutôt par l’interface d’une dalle numérique de 15 pouces disposée à la verticale. À la base de cette dalle, on retrouve deux rangées d’icônes permettant d’interagir non seulement avec le système de chauffage/climatisation, mais aussi avec d’autres systèmes dont les touches apparaîtront en fonction des besoins, le système étant paramétrable.

Le Volvo EX90 est doté de série d’une suite d’applications Google, dont certaines permettent de contrôler la recharge à distance, et le VUS électrique est également équipé de la connectivité Android Auto et Apple CarPlay sans-fil. La chaîne audio Bowers & Wilkins à 25 haut-parleurs avec système Dolby Atmos est de série. Il est possible de déverrouiller ou de verrouiller le EX90 au moyen d’un téléphone intelligent, et par conséquent d’en partager l’accès avec des membres de la famille ou d’autres personnes au besoin.

Photo: Volvo

L’équipe du Guide de l’auto aura l’occasion de prendre le volant du Volvo EX90 au cours des prochains mois, et vous livrera un compte-rendu détaillé de ses impressions de conduite.

En vidéo: Volvo C40 ou XC40 Recharge - lequel choisir?