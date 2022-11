Véhicules électriques : de plus en plus d’options pour se brancher

Le jour approche où les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides branchables surpasseront en nombre les pompes à essence. En fait, c’est déjà le cas dans certaines villes, régions et pays à travers le monde. Qu’en est-il du Québec? Faisons un survol.

Mais d’abord, quelles sont les options disponibles pour recharger une batterie de voiture électrique? Pour une majorité de gens ayant des déplacements quotidiens normaux, 90% des ravitaillements se font à la maison et au travail – un luxe que n’ont pas les propriétaires de véhicules à essence ou diesel! La recharge peut bien sûr se faire via une prise de courant ordinaire (120 V), mais la lenteur du processus est souvent décourageante surtout quand il est question d’un modèle 100% électrique doté d’une batterie de bonne capacité.

L’achat d’une borne résidentielle dite de niveau 2 (240 V/7,2 ou 11 kW) est idéale et même facilitée par l’octroi d’une subvention de 600 $ du gouvernement du Québec, sans parler des villes qui ont leurs propres subventions. Le temps de recharge varie certes d’un véhicule à l’autre, mais vous aurez bien assez de la nuit pour partir avec une batterie pleine le lendemain matin.

Pour les plus longs déplacements et les recharges d’appoint, ou encore pour les conducteurs qui n’ont pas accès à une borne à domicile parce qu’ils habitent en appartement ou en condo, par exemple, les bornes publiques sont la solution. On en retrouve encore une fois de niveau 2, mais également des bornes rapides à courant continu (BRCC), en général de 50 ou 100 kW, parfois plus. Seuls les véhicules entièrement électriques munis d’un adaptateur CHAdeMO ou Combo CCS peuvent s’y brancher. Ce n’est pas le cas des hybrides rechargeables, sauf exception.

Comment les trouver?

Selon les plus récentes statistiques compilées par l’Association des véhicules électriques du Québec, la province compte quelque 7 600 bornes publiques dont 871 BRCC, ainsi que 220 Superchargeurs Tesla qui restent pour le moment exclusifs aux clients de cette marque. Ces bornes sont situées autant le long des grandes artères et près des commerces, hôtels et aires de loisir qu’en bordure de certaines rues et édifices publics des centres urbains.

C’est en bonne partie grâce au développement exponentiel du Circuit électrique. À son inauguration en 2012, seulement 34 bornes étaient en service. Dix ans plus tard, le réseau a multiplié son offre par 100 et propose plus de 3 700 bornes, dont près de 700 BRCC et certaines regroupées en « superstations », desservant non seulement l’ensemble des régions du Québec mais aussi l’est de l’Ontario.

Pour en trouver une disponible à proximité, c’est facile. D’abord, de plus en plus de fabricants de véhicules électriques intègrent au système de l’écran de bord une fonction de recherche de bornes. Sinon, il existe différentes applications mobiles très pratiques comme celle du Circuit électrique justement (qui permet même de planifier des trajets et gérer les recharges), ou bien ChargeHub et PlugShare.

Photo: Ford

L’expansion continue

Le Circuit électrique a déjà annoncé qu’il se dotera de 7 500 nouvelles bornes de recharge de niveau 2 d'ici 2026. Allant encore plus loin, dans la dernière campagne électorale, la CAQ a promis de tripler le nombre de bornes de recharge de niveau 2 et de doubler celui des BRCC d’ici la fin de son nouveau mandat. Les réseaux ChargePoint, FLO et Electrify Canada prévoient aussi des expansions importantes.

Est-ce que ce sera suffisant? Un rapport de l’International Council on Clean Transportation publié en février dernier suggérait que le Québec devra multiplier par huit son nombre de bornes publiques de 2020 pour atteindre plus de 50 000 en 2030 s’il se rend à son objectif de 1,6 million de véhicules électriques sur la route. Et c’est en présumant que l’accès aux bornes résidentielles s’améliore de façon notable en parallèle.

En vidéo: les camionnettes électriques qui seront bientôt sur nos routes