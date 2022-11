L’autonomie, le nerf de la guerre des véhicules électriques

L’un des principaux freins à l’adoption des véhicules électriques par monsieur et madame Tout-le-monde est leur autonomie, car personne ne veut se retrouver en panne sur le bord de la route avec une batterie à plat.

En réalité, le problème n’est pas tant l’autonomie que les infrastructures de recharge en place et les temps de recharge. Lorsque les bornes seront aussi répandues que les pompes à essence présentement et que les batteries pourront faire le plein d’électrons en quelques minutes à peine, à peu près comme pour un arrêt ordinaire à la station-service, on parlera beaucoup plus des véhicules électriques en fonction de leur consommation d’énergie (kWh/100 km) que du nombre de kilomètres qu’ils peuvent parcourir avec une recharge complète.

Par ailleurs, il ne faut jamais oublier cette importante variable qu’est le froid. En effet, les chiffres annoncés par les constructeurs automobiles et Ressources naturelles Canada sont basés sur des tests effectués dans des conditions routières et de température normales. On connaît bien les rigueurs du climat québécois : en hiver, l’autonomie d’un véhicule électrique qui ne possède pas de système de thermopompe peut diminuer de moitié ou presque, ce qui est énorme.

Les champions de l’autonomie

Dans le marché actuel, les véhicules de Tesla figurent depuis plusieurs années au sommet de leurs catégories respectives en termes d’autonomie, ce qui explique en partie leur popularité. Par exemple, le multisegment compact Model Y atteint 531 km et la grande berline Model S, jusqu’à 652 km. Toutefois, de nouveaux joueurs s’imposent, avec en tête la berline de luxe Lucid Air, dont l’autonomie maximale varie de 726 à 830 km selon la version. C’est du sérieux!

Photo: Lucid

Sinon, dans le créneau des VUS, soulignons les BMW iX (jusqu’à 521 km), Ford Mustang Mach-E (505 km), Kia EV6 (499 km), Nissan Ariya (490 km) et Hyundai IONIQ 5 (488 km). De plus en plus de modèles sont en mesure de dépasser les 400 km, qui est un peu devenu la référence pour les véhicules électriques modernes.

Photo: Dominic Boucher

Puis, impossible de passer sous silence les camionnettes, un genre de véhicule plus prisé que jamais au Québec. Des options électriques comme le Ford F-150 Lightning et le Rivian R1T – le second tarde à arriver chez nous – peuvent espérer rouler sur plus de 500 km avec une batterie pleine… et rien d’autre. Dès qu’on les utilise pour le travail et les loisirs en mettant des charges dans la caisse ou en attelant une remorque, attendez-vous à ce que l’autonomie fonde comme neige au soleil. Attention : General Motors se prépare à lancer pour l’année-modèle 2024 des Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV qui promettent jusqu’à 640 km grâce à leur puissante batterie Ultium.

Photo: General Motors

La solution de l’avenir

Si certains constructeurs estiment qu’une autonomie de 400 à 600 km est amplement suffisante, d’autres travaillent sur des batteries de nouvelle génération qui risquent de changer complètement la donne. On fait ici allusion aux batteries à électrolyte solide, aussi dites à semi-conducteurs.

Plus compactes, plus stables et possédant une bien plus grande densité énergétique que celles au lithium-ion que l’on connaît, elles permettraient d’augmenter l’autonomie des véhicules de 30% à 50% selon diverses estimations, faisant ainsi miroiter des voyages de 1000 km sans s’arrêter pour recharger. Il est aussi question de temps de recharge et de coûts nettement réduits.

Voilà assurément la solution d’avenir pour les véhicules électriques à batterie. Mais tâchez de faire preuve de patience : les premiers modèles qui en seront équipés ne devraient arriver sur le marché canadien que vers la fin de la présente décennie, au plus tôt.

En vidéo: Le Guide de l'auto visite le Salon du véhicule électrique de Montréal