Véhicules électriques : moins d’entretien ou juste différent?

Il n’y a pas que le faible prix de l’électricité par rapport à l’essence qui rend avantageux l’achat et l’utilisation d’un véhicule électrique : l’usure et l’entretien sont moindres également. Sur toute la vie du véhicule et en tenant compte d’un kilométrage typique de 20 000 km par année, les économies sont substantielles et permettent de rentabiliser la dépense initiale.

Selon CAA-Québec, on parle d’environ 500 $ annuellement. Pas de changement d’huile ni de remplacement de filtre à air, de bougies, de pièces d’échappement, de réservoir à essence, etc. Les plaquettes et disques de freins s’usent moins vite aussi puisqu’un système de freinage à récupération d’énergie fait le gros du boulot à leur place.

Cela dit, les électromobilistes ont des devoirs à faire, surtout pour conserver leur véhicule longtemps. Les freins doivent quand même être nettoyés périodiquement. En outre, parce qu’une voiture électrique est généralement 30% à 35% plus lourde qu’un équivalent à essence, toutes les pièces de soubassement comme la suspension et la direction subissent plus de pression et il importe de les vérifier. C’est la même chose avec le climatiseur, qui fonctionne de pair avec le système d’entraînement pour réguler la température de la batterie, remarque Antoine Joubert, journaliste du Guide de l’auto.

Idéalement, on s’assure de faire affaire avec un concessionnaire ou un atelier dont les techniciens sont spécialement formés et outillés. À ce sujet, CAA-Québec et l’Association des véhicules électriques du Québec sont de bonnes ressources pour en trouver.

Idem pour l’antirouille. Ces véhicules doivent être traités différemment, car une mauvaise application pourrait entraîner des dommages aux composantes du système électrique et possiblement invalider la garantie anticorrosion du constructeur. Un centre spécialisé qui effectue le traitement selon les règles de l’art est à privilégier.

Dernier point : un modèle d’occasion peut certainement être une bonne idée pour accéder au monde de l’électrique, mais comme avec un véhicule conventionnel, l’inspection avant l’achat est primordiale. Consulter le rapport d’historique et s’informer de la capacité utilisable réelle de la batterie est nécessaire aussi.

