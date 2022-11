SEMA 2022 : de nouveaux détails sur le concept électrique de Dodge

Est-ce la fin pour les Dodge Charger et Challenger?

J’ai cru comprendre que Dodge allait cesser de commercialiser les Charger et Challenger. Je suis un grand amateur de voitures américaines, pouvez-vous m'en dire plus? ------------------------- Bonjour Jean-Claude, Malgré leurs défauts, les Dodge Charger et Challenger sont attachantes et comme vous, nous apprécions ces voitures. Or, il faut savoir se …