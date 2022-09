Les Dodge Charger et Challenger s’amusent à la sauce Swinger

Les troisième et quatrième éditions spéciales promises par Dodge pour célébrer la fin des Charger et Challenger telle que nous les connaissons sont maintenant dévoilées. Elles rendent hommage aux modèles « Swinger » de la fin des années 1960 et du début des années 1970.

Inspirées par la Dodge Dart Swinger qui offrait une combinaison de vert pour l’extérieur et l’intérieur, les Dodge Challenger Scat Pack Swinger et Dodge Charger Scat Pack Swinger 2023 visent à ramener un côté amusant propre à la belle époque des muscle cars selon le patron de la marque Dodge, Tim Kuniskis.

Encore une fois, seulement 1 000 exemplaires seront fabriqués, tous basés sur la version Scat Pack 392 Widebody avec moteur V8 HEMI de 6,4 litres, en plus des groupes d’options Plus et Shaker. Les acheteurs pourront choisir d’avoir la carrosserie peinte en Vert F8 ou Vert sublime, mais Blanc éclatant sera aussi disponible. Pourquoi? Bonne question.

Photo: Dodge

Afin d’accentuer leur look et comme autre clin d’œil aux Swinger d’antan, des emblèmes dorés se retrouvent sur la calandre, les ailes et l’aileron arrière. La prise d’air Shaker sur le capot et les roues en alliage de 20 pouces sont également dorées, ces dernières cachant partiellement des étriers de freins Brembo noirs à six pistons. Une bande contrastante Swinger est apposée sur le coffre et tombe sur les ailes arrière.

L’habitacle n’est pas complètement vert – seules les coutures qui ornent le décor et l’insertion Swinger sur la planche de bord reprennent la fameuse couleur. Les sièges sont garnis de cuir Nappa et de suède Alcantara.

Photo: Dodge

Ici aussi, aucune modification n’est apportée au V8 de 6,4 litres, qui produit toujours 485 chevaux.

Deux autres éditions spéciales des Challenger et Charger seront annoncées d’ici le 21 septembre. Une dernière suivra au Salon de la SEMA 2022, qui aura lieu du 1er au 4 novembre. Comme pour tous les modèles 2023, les détails sur la disponibilité et les commandes seront connus cet automne. Idem pour les prix.

