Dodge fait revivre la Super Bee pour 2023

La nostalgie s’empare de Dodge pour sa série de sept éditions spéciales célébrant la fin des Charger et Challenger telle que nous les connaissons. Après la Challenger Shakedown, voici la Charger Super Bee.

Ce nom classique a d’abord été apposé à un dérivé haute performance de la Coronet de 1968 à 1970, puis de la Charger 1971, avant d’être repris plusieurs fois dans les années 2000.

Photo: Amazing Classic Cars

Aussi à l’aise sur la route que sur une piste d’accélération, la Dodge Charger Super Bee 2023 vise les meilleurs temps au quart de mile et adopte un look bien évocateur au passage.

Seulement 500 exemplaires basés sur la Charger Scat Pack 392 (peints en Bleu B5) et 500 autres comprenant l’ensemble Widebody (peints dans le délicieux mauve Plum Crazy) seront produits pour tout le marché nord-américain. Encore une fois, la compagnie refuse de préciser la proportion réservée au Canada.

Photo: Stellantis

On retrouve un gros décalque Super Bee sur la prise d’air du capot et les ailes arrière, des emblèmes Super Bee sur la calandre et les ailes avant, des goupilles de capot Mopar en noir et des embouts d’échappement SRT noirs. D’autres signatures Super Bee sont incluses dans l’habitacle, notamment sur les sièges.

Pour les amateurs de performance, la pièce de résistance est l’ensemble de pneus radiaux d’accélération. Ceux-ci ont une largeur de 275 mm avec les jantes de 20 x 9,5 pouces de la version Scat Pack 392 et de 315 mm avec celles de 18 x 11 pouces de la Widebody. Derrière les roues se cachent des freins Brembo à quatre pistons et une suspension adaptative comprenant un mode Drag, bien entendu.

Photo: Stellantis

Aucune modification n’est apportée au V8 HEMI de 6,4 litres, qui produit toujours 485 chevaux.

Quatre autres éditions spéciales des Challenger et Charger seront annoncées d’ici le 21 septembre. Une dernière suivra au Salon de la SEMA 2022, qui aura lieu du 1er au 4 novembre. Comme pour tous les modèles 2023, les détails sur la disponibilité et les commandes seront connus cet automne. Idem pour les prix.

En vidéo : Souvenir de la Dodge Charger SRT8 Super Bee 2014