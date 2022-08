Dodge Charger Daytona SRT : un prototype 100% électrique et électrisant

Dans le cadre de l’événement Dodge Speed Week qui se tient au Michigan, le constructeur américain a dévoilé la Charger Daytona SRT Concept. Il s’agit ni plus ni moins que d’un prototype entièrement électrique. Il s’ajoute aux Dodge Charger, Challenger, Durango et Hornet 2023 présentés plus tôt cette semaine.

Si la Charger commercialisée depuis 2006 ne plaisait pas aux puristes en raison de sa configuration de berline à quatre portes, il faut savoir que ce véhicule conceptuel renoue avec l’origine du modèle. En effet, comme on peut le voir sur les photos, il s’agit d’un coupé à deux portes. On retrouve un hayon à l’arrière.

Une auto électrique qui a du son

Au cours du dévoilement de ce produit, on a été on ne peut plus clair chez Dodge. On ne voulait rien savoir de présenter un véhicule électrique qui serait ennuyant. De plus en plus, cette bannière de Stellantis se définit comme une marque qui mise sur la passion et la performance comme on a pu les voir avec les mille et une utilisations de la mécanique Hellcat. En revanche, on est bel et bien conscient que l’électricité deviendra, plus tôt que tard, incontournable.

Ainsi, plutôt que d’avoir droit à une grosse cylindrée comme celles auxquelles nous avons été habitués ces dernières années, Dodge nous propose plutôt un moteur électrique de 800 volts baptisé Banshee. Pour la petite histoire, Banshee est aussi une série de véhicules conceptuels développés par Pontiac au siècle dernier.

Les détails techniques en lien avec ce prototype sont peu nombreux. On sait toutefois que le véhicule est doté d’une transmission électromécanique. Définie comme une transmission à rapports multiples, elle porte le nom eRupt. Évidemment, il profite du rouage intégral.

Bien que les véhicules électriques se distinguent des véhicules à moteur à combustion par l’absence quasi totale de bruit, Dodge a plutôt emprunté la direction opposée. En effet, ce prototype d’une future Charger Daytona SRT est muni d’un système d’échappement dont le rugissement peut atteindre 126 décibels, soit l’équivalent de ce qu’émet l’actuelle mécanique Hellcat.

Des clins d’œil au passé

Comme souvent, Dodge tente de charmer avec la nostalgie bien qu’on fasse appel à une technologie on ne peut plus moderne. En effet, on remarque l’utilisation du logo Ftratzog. Ce logo a été employé par Dodge entre 1962 et 1976 et il effectue vraisemblablement un retour.

À l’avant, on ne peut passer sous silence le museau baptisé R-Wing. Il n’est pas sans rappeler celui de la Charger Daytona 1969 ½ qui a été la première à atteindre la vitesse de 322 km/h en NASCAR.

Qui plus est, lorsqu’on jette un œil à l’habitacle, on note la présence du levier dont la forme s’inspire d’un pistolet. Il a notamment été popularisé à l’époque des muscle cars qui étaient dotés d’une transmission manuelle.