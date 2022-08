Dodge Hornet 2023 : un nouveau VUS électrifié débarque

Après avoir poussé vers la retraite le Journey en 2020, un vide s’est créé au sein du catalogue de Dodge. C’est dans cette optique que le constructeur américain a dévoilé, dans le cadre de la Dodge Speed Week, un nouveau VUS compact : le Hornet 2023.

Rappelons que le nom Hornet a d’abord été utilisé dans les années 1940 chez Hudson, puis dans les années 1970 chez AMC. Ce nom a également servi à baptiser un concept de Dodge en 2006.

Le Hornet 2023 est bâti sur la même architecture que l’Alfa Romeo Tonale qui arrivera en début d’année prochaine. Sur le plan stylistique, on reconnaît bien la signature de Dodge. Tout dépendant des angles, le Hornet nous fait penser à un Durango de plus petit format.

Une version R/T électrifiée

Dodge se vante d’ailleurs de proposer le VUS compact le plus puissant de son segment. Comme quoi, même dans un créneau où le pragmatisme est à l’honneur, Dodge tente de se démarquer avec la performance. Sous le capot de la version R/T loge un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,3 L. Il est jumelé à une transmission automatique à six rapports, à un moteur électrique de 90 kW et à une batterie de 15 kWh. Cette technologie offre la possibilité de parcourir jusqu’à 50 kilomètres en mode tout électrique, d’après les données estimées par le constructeur.

Le tout développe une puissance de 285 chevaux et 383 livres-pied. Grâce au système électrique, la fonction PowerShot permet d’obtenir 25 chevaux supplémentaires sur demande.

6,2 secondes lui suffisent pour atteindre les 97 km/h.

Une version GT plus abordable

En entrée de gamme de ce nouveau modèle, Dodge propose la version GT. Celle-ci affiche un prix de base sous la barre des 40 000 $ pour le marché canadien. Elle a droit au moteur Hurricane, soit un bloc turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Il développe 268 chevaux et 295 livres-pied. Cette motorisation, calibrée pour être alimentée avec de l’essence super (octane 91) travaille conjointement avec une transmission automatique étagée sur neuf rapports. La version GT atteint les 97 km/h en 6,5 secondes.

Autant avec la version GT que R/T, le nouvel Hornet est livré de série avec les quatre roues motrices. Les deux versions peuvent remorquer jusqu’à 907 kilogrammes.

À bord, le Hornet est doté d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces sous les yeux du conducteur. Il profite également du système d’infodivertissement Uconnect 5 et d’un écran tactile de 10,25 pouces.

Le retour du GLH?

Lors du dévoilement du Hornet, Dodge a également dévoilé une version conceptuelle d’un Hornet GT GLH. On se rappellera que ce sigle qui signifie « Goes Like Hell » désignait la version de performance de la Dodge Omni des années 1980. Sans mentionner davantage de détails, le constructeur américain a laissé entendre que le rapport poids/puissance était plus intéressant avec le Hornet GT GLH. Personnalisé par Direct Connection, ce concept a droit à une suspension abaissée, des jantes de 20 pouces, un système d’échappement moins restrictif de même que des bandes décoratives.

Dodge entamera la production du Hornet GT au dernier trimestre et espère livrer les premières unités au courant du mois de décembre de la présente année. Il faudra patienter jusqu’au printemps 2023 pour voir arriver la version R/T. Il sera assemblé à Naples en Italie.