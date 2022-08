Dodge Hornet 2023 : cinq choses à savoir

Dodge, qui avait mis l’accent sur la puissance et la performance en 2021 et 2022 en ne conservant que les Charger, Challenger et Durango, revient un peu plus à la raison pour 2023 en ajoutant à sa gamme le tout nouveau Hornet.

Ce VUS compact, qui comble d’une certaine façon le vide créé par le départ du Journey, reprend un nom qui avait également servi à baptiser un concept de Dodge en 2006. Voici cinq choses que vous devez savoir à son sujet…

Racines italiennes

Le Dodge Hornet 2023 est bâti sur la même architecture et partage plusieurs composantes avec l’Alfa Romeo Tonale qui sera en vente en début d’année prochaine. Les deux seront assemblés à Naples, en Italie. Exclusif au marché nord-américain, le premier est une alternative moins chère au second et les dirigeants d’Alfa Romeo en sont plutôt vexés. Que voulez-vous? C’est le genre de choses qui arrivera de plus en plus au sein de la grande famille de Stellantis.

Photo: Dodge

Différent à l’extérieur, pareil à l’intérieur

Malgré leur silhouette similaire, le Hornet se démarque clairement du Tonale et on reconnaît la signature de Dodge. Bien qu’il rappelle le Durango sous certains angles, ce petit nouveau a quand même son style bien à lui – de la calandre jusqu’aux feux arrière en passant par les roues. Il a même son propre emblème sur les ailes avant.

À l’intérieur, c’est très semblable au Tonale, cependant. Cachez le logo sur le volant et vous pourriez confondre les deux modèles. Une instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran central tactile de 10,25 pouces orienté vers le conducteur dominent le poste de pilotage. Des coutures contrastantes ornent la planche de bord, la console, les sièges et les portières.

Photo: Dodge

Hornet GT

En entrée de gamme, Dodge propose la version GT qui renferme un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2 litres. Celui-ci développe 268 chevaux et 295 livres-pied de couple, permettant d’atteindre les 100 km/h en un peu plus de 6,5 secondes. De l’essence super (octane 91) est toutefois exigée.

Une transmission automatique à neuf rapports contrôle la puissance, qui est répartie aux quatre roues. Par ailleurs, le Hornet peut remorquer jusqu’à 907 kilogrammes, ou 2 000 livres.

Photo: Dodge

Hornet R/T

Dodge se vante de proposer le VUS compact le plus puissant de la catégorie avec le Hornet R/T. Surprise, il s’agit d’un hybride rechargeable qui combine un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,3 litre avec un moteur électrique de 90 kW et une batterie de 15 kWh, sans oublier la transmission automatique à six rapports. Ça donne la possibilité de parcourir jusqu’à 50 kilomètres en mode électrique, soit juste un peu moins que les Hyundai Tucson et Kia Sportage.

Pour ce qui est des performances, les 285 chevaux et 383 livres-pied de couple raccourcissent le sprint de 0 à 100 km/h d’une demi-seconde. Ce n’est pas tout : grâce au système électrique, une fonction baptisée PowerShot permet d’obtenir 25 chevaux supplémentaires sur demande.

Photo: Dodge

Pour quand et combien?

Dodge amorcera la production du Hornet GT cet automne et espère livrer les premières unités au courant du mois de décembre. Les prix canadiens restent à confirmer, mais on sait que cette version débutera sous la barre des 40 000 $.

Dans le cas du Hornet R/T hybride rechargeable, les premiers clients au pays devront patienter jusqu’au printemps 2023. Le prix de base devrait logiquement être inférieur à 50 000 $.