Dodge Hornet : un VUS hybride rechargeable dès l’an prochain?

Le constructeur Stellantis projette de lancer une vingtaine de nouveaux modèles hybrides rechargeables parmi ses 14 marques dans les deux prochaines années. Les plans pour Jeep sont pas mal connus, mais Dodge ne sera pas en reste.

Selon ce que rapporte Mopar Insiders, la compagnie qui nous a donné les gros muscle cars à moteur Hellcat ajoutera en 2022 un VUS hybride rechargeable et celui-ci portera le nom de Hornet.

Si ça vous dit quelque chose, c’est parce que Dodge avait présenté un concept de véhicule compact appelé Hornet en 2006. Elle a toutefois dû l’abandonner à la suite de la restructuration du groupe Chrysler et de la fusion avec Fiat. Or, l’an dernier, Dodge a de nouveau fait enregistrer le nom Hornet, et ce, pour le marché nord-américain.

Photo: Dodge

Le futur VUS remplacerait en quelque sorte le défunt Journey, éliminé au terme de l’année-modèle 2020 (malgré des ventes respectables) parce qu’il ne cadrait plus dans la philosophie de la marque axée sur la performance. Ce serait évidemment un produit plus sophistiqué, plus haut de gamme et donc plus dispendieux.

Les informations disponibles semblent indiquer que le véhicule partagera sa plateforme et sa motorisation avec l’Alfa Romeo Tonale, attendu sur le marché dans la première moitié de 2022, plutôt qu’avec le Jeep Wrangler 4xe. La production se ferait d’ailleurs dans la même usine de Naples, en Italie.

Photo: William Clavey

Tout comme pour les Jeep Compass 4xe et Renegade 4xe vendus en Europe, un moteur turbocompressé de 1,3 litre ferait équipe avec un moteur électrique et une batterie de 11,4 kWh pour générer jusqu’à 236 chevaux et offrir une quarantaine de kilomètres d’autonomie électrique.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour plus de détails au sujet du Dodge Hornet.

En studio : Qu’est-ce qui se passe avec Dodge?