Le Dodge Hornet PHEV 2024 est admissible aux pleines subventions

Introduit comme modèle 2023 avec un quatre cylindres turbocompressé de 2 litres développant 268 chevaux et 295 lb-pi de couple, le nouveau Dodge Hornet se démarque encore plus pour l’année-modèle 2024 grâce à l’ajout d’une version R/T avec groupe motopropulseur hybride rechargeable.

On parle ici d’un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,3 litre jumelé à un moteur électrique de 90 kW et à une transmission automatique à six rapports. La puissance combinée du système grimpe à 285 chevaux et le couple bondit à pas moins de 383 lb-pi.

Ce n’est pas tout : une fonction appelée PowerShot permet même d’obtenir 25 chevaux supplémentaires sur demande. Sinon, quand vient le temps d’être raisonnable et écolo au volant, la batterie de 15 kWh qui alimente ledit moteur électrique procure une autonomie de 53 km selon Ressources naturelles Canada.

Pas suffisant pour se classer dans le top 10 des hybrides rechargeables avec la meilleure autonomie, mais au même rang que le Hyundai Tucson PHEV.

Photo: Stellantis

Le Dodge Hornet R/T 2024 se vend à partir de 52 690 $ en incluant le transport, la préparation et les frais de concessionnaire. Compte tenu de tous ces chiffres, il est admissible aux pleines subventions gouvernementales, soit 5 000 $ au niveau fédéral et 5 000 $ au niveau provincial. Bonne nouvelle.

C’est la même chose pour la version R/T Plus, offerte à 58 190 $. Celle-ci ajoute entre autres un toit ouvrant à commande électrique, un système audio Harman Kardon avec 14 haut‑parleurs, la recharge sans fil pour téléphones et des sièges garnis de cuir.

Photo: Stellantis

Il est ensuite possible de greffer les ensembles Black Top (1 995 $) pour un look assombri ou Technologie Plus (2 345 $) pour davantage d’aides à la conduite. Le premier peut aussi être combiné à l’ensemble Piste (total de 4 190 $) afin d’obtenir plus de sportivité autant sur le plan visuel que dynamique, notamment avec des roues de 20 pouces et une suspension raffermie.

Le Guide de l’auto a eu la chance d’essayer les différentes versions du Dodge Hornet en mars dernier. Vous pouvez lire notre compte rendu si ce n’est pas déjà fait. Par ailleurs, si vous aimeriez profiter des mêmes groupes motopropulseurs dans un véhicule plus sexy et plus raffiné, tournez-vous vers l’Alfa Romeo Tonale 2024. Nous avons également un essai détaillé de cette nouveauté italienne à ne pas manquer!

