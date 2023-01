Dodge Hornet 2023 : voici les prix du nouveau VUS de Dodge

Dévoilé l’été dernier, le tout nouveau Dodge Hornet 2023 est maintenant en vente au pays et on peut vous en dire plus sur ses prix ainsi que son équipement.

Cousin de l’Alfa Romeo Tonale, avec lequel il partage son architecture, ce VUS compact américain arbore une esthétique propre à Dodge et se veut plus abordable.

GT et GT Plus

La gamme débute avec la version GT à 40 190 $, transport et préparation inclus. C’est évidemment plus cher que la concurrence, mais rappelons que le moteur sous le capot est un quatre cylindres turbocompressé de 2 litres qui développe une puissance de 268 chevaux et un couple de 295 livres-pied. Dodge, après tout, aime mettre l’accent sur la performance. D’ailleurs, de l’essence super à indice d’octane 91 est recommandée. Malheureusement, les cotes de consommation officielles ne sont pas encore disponibles.

Photo: Dodge

Avec sa boîte automatique à neuf rapports et son rouage intégral de série, le Hornet atteint les 97 km/h en 6,5 secondes. Il peut par ailleurs remorquer jusqu’à 907 kilogrammes (2 000 livres).

L’éclairage est entièrement à DEL et sept couleurs de carrosserie sont proposées, dont un rouge Tamale épicée et un jaune Or Acapulco qui ne manqueront pas d’attirer les regards. La seconde fait partie des teintes qui exigent un supplément de 475 $. Les roues en alliage ne mesurent que 17 pouces de diamètre, mais d’autres de 18 et 20 pouces peuvent être commandées.

À bord, on retrouve une instrumentation numérique de 12,3 pouces, un écran tactile de 10,25 pouces avec système d’infodivertissement Uconnect 5 et un modem sans fil pour la connexion à internet. De nombreux dispositifs de sécurité sont aussi inclus, à commencer par le freinage d’urgence automatique et la surveillance des angles morts.

Photo: Dodge

Le volant chauffant et les sièges avant chauffants ne sont pas au rendez-vous, malheureusement, ce qui est une grave erreur sur le marché canadien. Le premier peut être ajouté en option. Sinon, on les obtient en déboursant un supplément de 6 000 $ pour passer à la version GT Plus, qui comprend également des sièges en cuir avec réglages électriques, un toit ouvrant, la navigation intégrée, la recharge sans fil pour téléphones et un système audio Harman Kardon.

Soulignons d’autres options comme le volant sport, les étriers de freins rouges, le démarreur à distance ainsi que les ensembles Technologie, Blacktop, Piste et Temps froid.

Hybride rechargeable à venir

Nous n’avons pas encore parlé du Dodge Hornet R/T, qui est la version munie du groupe motopropulseur hybride rechargeable. Sa mise en vente se fera un peu plus tard en 2023 et, dès que le prix sera annoncé, nous vous tiendrons informés. S’il est en dessous de 60 000 $ (ce qui devrait être le cas), la subvention en vertu du programme québécois Roulez vert s’élèvera à 5 000 $ étant donné la batterie de 15 kWh.

Photo: Dodge

Du côté fédéral, ça dépend de l’autonomie électrique. Dodge l’estime à 50 kilomètres, ce qui permettrait tout juste au Hornet de se qualifier pour le plein rabais de 5 000 $. Autrement, ce sera 2 500 $. Encore une fois, on attend le chiffre officiel de Ressources naturelles Canada.

Avec ce modèle, un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,3 litre est jumelé à un moteur électrique de 90 kW, sans parler d’une transmission automatique à six rapports. La puissance combinée du système grimpe à 285 chevaux et le couple bondit à pas moins de 383 livres-pied. Une fonction appelée PowerShot permet même d’obtenir 25 chevaux supplémentaires sur demande.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour en savoir plus et pour ne pas manquer notre essai à venir du Dodge Hornet 2023.

