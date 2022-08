Dodge Charger et Challenger 2023: un dernier tour de piste

L’année-modèle 2023 marquera la fin d’une ère pour Dodge et son duo de Charger et Challenger dans leur forme actuelle. Pour l’occasion, une série de nouveautés, anodines et d’envergures, sont au programme pour l’année à venir.

Le constructeur américain a dévoilé le tout dans le cadre de l’événement de la Dodge Speed Week à Pontiac au Michigan.

Sept éditions spéciales

En guise d’au revoir à ses voitures sœurs, Dodge n’introduira pas moins de sept éditions spéciales. Chacune d’elle fera un clin d’œil au passé et à l’époque de gloire de la première vague des muscle cars. L’ultime édition spéciale sera présentée à l’événement SEMA prévu en novembre prochain à Las Vegas.

Pour le moment, on ignore les détails caractérisant chacune d’elles et si ces versions sont offertes sur le marché canadien.

Photo: Dodge

Le diable est dans les détails

Pour 2023, Dodge entend plaire aux plus nostalgiques parmi nous en offrant trois couleurs d’époque : bleu B5, mauve Plum Crazy et vert Sublime. Le gris Destroyer sera, lui aussi, de retour.

Les versions R/T des Charger et Challenger auront droit à des écussons « 345 » apposés sur les ailes avant. Le tout fait référence au nombre de pouces cube de la cylindrée HEMI de 5,7 L.

Afin d’identifier clairement les Charger et Challenger de l’année-modèle 2023, une plaque sur laquelle on pourra lire « Last Call » sera installée sous le capot. Sur cette plaque sera dessinée la silhouette de la voiture.

Par ailleurs, le constructeur américain étendra la diffusion de la version Jailbreak. Réservée aux Charger et Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody, elle pourra être jumelée aux modèles SRT Hellcat de la berline et du coupé de performance.

L’échelle de prix de l’ultime année-modèle de production sera divulguée ultérieurement.

Photo: Dodge

Enfin presque une décapotable

Alors que les Ford Mustang et Chevrolet Camaro, éternelles rivales de la Challenger, proposent des versions décapotables, Dodge a toujours refusé d’emprunter cette direction. Certains artisans de la carrosserie ont flairé la bonne affaire en modifiant des Challenger pour en faire une voiture décapotable. C’est le cas notamment de Drop Top Customs, une entreprise floridienne, spécialisée dans la conversion de voiture à toit rigide en décapotable. Dodge s’est associé avec cette entreprise pour faciliter la vie aux consommateurs américains désirant cette caractéristique.

Pour la dernière année de production de la Challenger, les consommateurs pourront cocher l’option du toit rétractable en tissu. Elle sera offerte au prix de 25 999 $.

C’est avec une teinte de nostalgie que tout ceci a été annoncé et qu’un trait sera tiré à l’usine de Brampton en Ontario où on a assemblé plus de 3 millions de véhicules Dodge.