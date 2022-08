Le Dodge Durango SRT Hellcat renaît de ses cendres pour 2023

Le V8 HEMI est là pour durer

Si le V8 surcompressé de 6,2 litres de Dodge et Ram, mieux connu sous le nom « Hellcat », sera éliminé à la fin de 2023 pour respecter les normes d’émissions de plus en plus sévères, il en va autrement du fameux V8 HEMI, et ce, même avec le dévoilement …