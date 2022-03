Le V8 HEMI est là pour durer

Si le V8 surcompressé de 6,2 litres de Dodge et Ram, mieux connu sous le nom « Hellcat », sera éliminé à la fin de 2023 pour respecter les normes d’émissions de plus en plus sévères, il en va autrement du fameux V8 HEMI, et ce, même avec le dévoilement récent par Stellantis d’un nouveau moteur biturbo à six cylindres en ligne.

Selon ce que rapporte le site Automotive News, les deux vont coexister au sein des différentes gammes du constructeur.

Le six cylindres en question peut générer plus de 400 chevaux et 450 livres-pied de couple en version SO (Standard Output) ou encore plus 500 chevaux et 475 livres-pied de couple en version HO (High Output), ce qui est supérieur tant au V8 HEMI de 5,7 litres qu’à celui de 6,4 litres.

Il se positionnera donc au sommet de la gamme lorsque le V8 Hellcat sera abandonné l’an prochain. Stellantis a aussi mentionné que des moteurs électriques pourront éventuellement lui être jumelés afin d’augmenter encore plus la puissance et les performances.

Photo: Stellantis

Micky Bly, le responsable mondial des systèmes de propulsion, a expliqué que le six cylindres biturbo émettait moins de CO2 que des moteurs de taille comparable ou plus grande. Il a également parlé d’une économie d’essence de 15%, mais sans dire par rapport à quel moteur exactement.

Dodge, Ram et Jeep feront des annonces dans les prochains mois – peut-être même dès le Salon de l’auto de New York (15 au 24 avril) – pour préciser dans quels véhicules nous le verrons en premier. Les Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer vont fort probablement en faire partie.

Quant au V8 HEMI, rappelons que ce moteur existe dans sa forme actuelle depuis 2003 après une première période de gloire (1964 à 1971) durant l’époque des muscle cars.

En vidéo : Notre essai routier du Jeep Grand Wagoneer 2022