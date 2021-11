Fini le moteur Hellcat après 2023

Après avoir affirmé en début d’année que les jours du moteur Hellcat étaient comptés, le chef de la direction de Dodge, Tim Kuniskis, annonce maintenant une date d’expiration concrète.

« Ce moteur tel que nous le connaissons restera au menu jusqu’à la fin de 2023. Vous avez encore deux ans pour acheter un Hellcat, ensuite c’est terminé », a-t-il déclaré à Motor Authority dans le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles.

Le fameux V8 surcompressé de 6,2 litres développant plus de 700 chevaux se retrouve non seulement dans les versions SRT Hellcat des Dodge Charger, Challenger et Durango, mais aussi dans le Ram 1500 TRX. Il a aussi été offert dans la version Trackhawk du Jeep Grand Cherokee sortant.

Pour ce qui est du Durango SRT Hellcat, Dodge nous avait bien avertis qu’il n’y aurait qu’une seule année-modèle (2021), la combinaison du moteur explosif et de la vieille plateforme ne permettant pas de respecter les normes d’émissions par la suite.

Kuniskis ne le cache pas : ce sera la même chose avec les autres modèles Hellcat dans deux ans.

Photo: FCA

Mais d’ici ce temps-là, la compagnie espère faire plaisir aux amateurs de puissance et de performance en faisant un dévoilement ou une annonce excitante à tous les trois mois, dans ce qu’elle appelle son plan d’affaires « Never Lift ».

Déjà, on a vu par exemple les nouvelles versions Jailbreak des Charger et Challenger SRT Hellcat, qui augmentent la puissance à 807 chevaux tout en permettent aux clients de personnaliser leur voiture avec les couleurs et les options de leur choix, sans restrictions.

La fin du moteur Hellcat coïncidera avec l’arrivée sur le marché du tout premier muscle car 100% électrique de Dodge. D’ailleurs, Kuniskis dit qu’un concept sera présenté dès cet hiver. Ce ne sera pas juste une ébauche, mais bien un véhicule fonctionnel. Des chiffres concernant les performances seront également annoncés en même temps. Il serait question de sprints 0-100 km/h en aussi peu que deux secondes!

Photo: Dodge

L’année 2022 comprendra par ailleurs le dévoilement d’un tout nouveau modèle disponible en version hybride rechargeable (les rumeurs parlent d’un VUS compact appelé Hornet). Une troisième grande nouveauté est prévue, mais Dodge n’en dit pas plus pour l’instant.

Bref, beaucoup de changements sont à l’horizon chez Dodge. On en saura plus sur l’avenir de ses trois modèles actuels dans les prochains mois, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto ou abonnez-vous à notre infolettre!

En vidéo: notre essai du Dodge Durango Hellcat 2021