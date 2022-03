Une Pacifica Hellcat sera produite… mais pas par Chrysler

Outre les versions les plus explosives des Dodge Charger, Challenger et Durango, le fameux V8 Hellcat s’est déjà retrouvé dans le Jeep Grand Cherokee Trackhawk et le Ram 1500 TRX, nous donnant des véhicules à la puissance délirante directement du manufacturier.

La marque Chrysler n’en a jamais profité, par contre. Quelques amateurs ont donc pris les choses en main et transformé des berlines 300 en modèles Hellcat. Puis, un concepteur qui se fait appeler Abimelec Design sur Instagram nous a fait découvrir en 2020 sa vision… d’une Pacifica Hellcat!

L’idée a continué à faire son chemin et le YouTubeur Freddy « Tavarish » Hernandez annonce maintenant qu’il va relever le défi d’en créer une pour vrai.

Le constructeur américain a souvent répété que ses ingénieurs ne pouvaient pas installer le gros V8 surcompressé de 6,2 litres dans n’importe quel modèle de production en raison de contraintes d’espace et de sécurité, mais Hernandez, qui parle du « projet le plus fou que j’ai jamais réalisé », croit que c’est possible. Qu’importe si la Pacifica est un véhicule ordinairement à traction doté d’un plus petit moteur en position transversale et non longitudinale!

Son V6 de 3,6 litres, en passant, génère 287 chevaux et permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en un peu plus de huit secondes. Vous imaginez avec au-delà de 700 chevaux sous le capot? Personne n’arrivera en retard à la pratique de soccer!

Photo: FCA

On devrait commencer à voir le résultat à la mi-avril au Salon de l’auto de New York 2022. Hernandez s’est d’ailleurs associé au Classic Car Club Manhattan et à eBay Motors. La publication sur Instagram mentionne également le Salon de la SEMA 2022, ce qui laisse croire que le produit final sera prêt à ce moment-là. Entre-temps, jetez un coup d’œil à la galerie de photos au haut de la page pour avoir un avant-goût.

En vidéo : Notre essai routier du Dodge Durango Hellcat 2021