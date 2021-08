Quel véhicule à moteur « Hellcat » est le moins dispendieux?

J’ai envie de me procurer une voiture très puissante, mais mon budget n’est pas illimité. Je suis tombé en amour avec la mécanique « Hellcat ». Quel serait le véhicule le moins dispendieux à être doté de cette mécanique?

Bonjour Guy,

Il est vrai que le moteur V8 de 6,2 L a de quoi impressionner avec son système de suralimentation. La sonorité est fort agréable et les accélérations sont foudroyantes. On vous comprend d’avoir un penchant pour cette motorisation.

Chez Dodge, cette mécanique loge sous le capot de la Challenger SRT Hellcat. La puissance et le couple se chiffrent respectivement à 717 chevaux et à 656 livres-pied. Ce modèle est offert à partir de 79 215 $. À cette somme, il faut ajouter 8000 $ pour une version Widebody qui propose des ailes et des voies plus larges en plus de suspension à amortissement adaptatif. Pour ceux et celles qui sont en quête de performance ultime, sachez qu’il existe également les Challenger SRT Hellcat Redeye (97 215 $) et SRT Hellcat Redeye Widebody (105 215 $).

Toujours chez Dodge, ce même V8 suralimenté est proposé avec la Charger dans sa version SRT Hellcat Redeye Widebody au coût de 105 515 $. Sous cette version, au sein de la gamme, on retrouve la Charger Scat Pack 392 Widebody au prix de 62 965 $. La différence est considérable, mais cette dernière ne dispose pas de la fameuse mécanique « Hellcat » tant convoitée.

Pour 2021, Dodge a élargi sa gamme de véhicules surpuissants en offrant une version SRT Hellcat de son VUS intermédiaire, le Durango. Sa puissance développée est de 710 chevauxet il affiche un prix de base de 104 104 $.

Au sein de la grande famille Stellantis, Jeep ne fait pas exception lorsqu’il est question de puissance exceptionnelle. En effet, au sommet de la gamme du Grand Cherokee, on retrouve la version Trackhawk animée par le V8 suralimentée. Son prix est de 105 184 $.

Pour compléter le tour d’horizon, notons que Ram propose une version TRX de sa camionnette 1500 avec un prix de base de 97 865 $.

À la lumière de cette démonstration, nous sommes en mesure de conclure que le moyen d’obtenir le V8 de 6,2 L suralimenté, sans égard au marché d’occasion, est d’opter pour une Challenger SRT Hellcat. Elle coûtera considérablement moins que l’ensemble des autres véhicules dotés de la même mécanique.

En vidéo: notre essai du Dodge Durango Hellcat 2021