Dodge donne encore plus de style à ses Charger et Challenger

Dodge vient d’annoncer de nouveaux ensembles qui donnent plus de style à ses voitures, soit la berline Charger et le coupé Challenger. L’orange et le noir sont à l’honneur, mais n’y comptez pas pour l’Halloween, car les commandes débuteront un peu plus tard cet automne.

D’abord, l’ensemble allure extérieure orange HEMI, offert en option sur les modèles GT à propulsion et Scat Pack Widebody, est un clin d’œil à la couleur orange qu’on retrouvait sur les premiers moteurs HEMI.

À l’extérieur, une nouvelle bordure orange orne les bandes bronze cuivré sur toute la longueur du véhicule. La calandre, les ailes avant et le couvercle du coffre revêtissent un insigne orange, tandis que des étriers Brembo orange à quatre ou six pistons (selon la version) contrastent avec les roues de 20 pouces au fini noir.

Photo: Stellantis

Dans l’habitacle, des coutures orange ornent le tableau de bord, le dessus et l’accoudoir des portes, le couvercle de la console, le soufflet du levier de vitesses, le volant en cuir et bien sûr les sièges. Ces derniers présentent également un logo monochrome Dodge Rhombi à l’endos. Il y a par ailleurs des garnitures noires comme sur le volant, le levier, les cadrans, les porte-gobelets et les bouches d’air.

Photo: Stellantis

Dodge mentionne qu’une option orange HEMI sera également proposée pour les Durango R/T et R/T Tow N Go 2022, mais on en saura plus cet hiver.

L’autre nouvel ensemble, appelé SRT noir, est disponible sur les modèles SRT Hellcat et SRT Hellcat Redeye des Charger et Challenger (il l’est déjà sur le Durango SRT 392). Comme le nom l’indique, on retrouve des emblèmes et des garnitures extérieurs noirs.

Photo: Stellantis

L’écusson SRT Hellcat, notamment sur la calandre, les ailes et l’aileron (pour la Challenger) ou le couvercle du coffre (pour la Charger), est modifié avec un fini Gris nuit métallisé. Enfin, l’ensemble est complété par des embouts d’échappement nickel noir sur la Charger SRT, comme c’est le cas de série sur la Challenger SRT.

