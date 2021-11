Dodge Jailbreak : des Hellcat plus personnalisées pour 2022

Les amateurs de Dodge adorent personnaliser leur voiture. Environ la moitié d’entre eux le font, selon le patron de la marque, Tim Kuniskis.

Après avoir annoncé récemment de nouveaux ensembles pour la berline Charger et le coupé Challenger, Dodge arrive maintenant avec une nouvelle option jamais vue pour les clients qui choisissent la version SRT Hellcat Redeye Widebody au sommet de la gamme.

En rajoutant « Jailbreak » à ce nom déjà interminable, vous pourrez choisir les combinaisons de couleurs que vous désirez sans aucune restriction et inclure de nouveaux extras directement à l’usine afin de créer le muscle car Dodge de vos rêves.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan « Never Lift » de Dodge, qui prévoit au moins un modèle inédit ou une nouveauté excitante à tous les trois mois pendant les deux prochaines années.

« Pour ceux qui veulent un style unique, nous allons leur donner le champ libre. Nous prenons la majorité des pièces et des accessoires que nous avons offerts au fil des ans, nous en ajoutons de nouveaux et nous laissons les clients créer leur voiture qui sera totalement unique au monde, explique Kuniskis. Si vous rêvez d’une Challenger Jaune Stinger avec des roues de style Brass Monkey, des sièges Gris Hammerhead, des étriers Brembos bleus et des écussons rouges, je ne sais pas si c’est une bonne idée, mais nous allons vous la fabriquer. »

Photo: Stellantis

Dans le cas de la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, par exemple, on retrouve sept options pour les sièges, les roues et les bandes décoratives, six couleurs d’étriers de freins, cinq finis d’écussons pour l’extérieur, quatre choix de volant, de ceintures et de tapis et plus encore.

Des options exclusives sont aussi disponibles, dont des sièges en cuir Laguna de couleur Gris Hammerhead, des volants en cuir ou en Alcantara avec logo SRT blanc, des garnitures en fibre de carbone Copper Weave, des étriers bleus et jaunes, un volet de réservoir d’essence chromé ainsi que des jantes de 20 pouces au fini Warp Speed satiné ou Granite mat.

Photo: Stellantis

Les exemplaires que vous voyez sur les images sont des propositions du bureau de design de Dodge, soit une Challenger Jailbreak Old School peinte en Vert F8 et une Charger Jailbreak Brass Funky en mauve Hellraisin. D’autres combinaisons recommandées s’appellent Red Dawn, The Classic et Yin Yang, pour ne nommer que celles-là.

En passant, tous les modèles Jailbreak des Dodge Charger et Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody 2022 arborent un écusson spécial sur le tableau de bord et leur puissance est gonflée à 807 chevaux (exactement comme la Challenger Super Stock) grâce à une nouvelle programmation du groupe motopropulseur.

Photo: Stellantis

Les commandes par le biais des concessionnaires Dodge débuteront vers la fin de l’année. Au prix d’un modèle SRT Hellcat Redeye Widebody régulier, ajoutez un supplément de 1 295 $. Dommage qu’il soit impossible d’en faire autant avec les autres versions des Charger et Challenger…

