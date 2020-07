Dodge Challenger Super Stock 2021 : une bombe de 807 chevaux

Dodge a juré qu’elle ne fabriquerait jamais une autre Demon et elle tient parole, mais vous avouerez que la nouvelle Challenger SRT Super Stock s’en rapproche drôlement.

Ultime expression de la Challenger, elle renferme le même V8 suralimenté de 6,2 litres que la version SRT Hellcat Redeye, sauf que des modifications augmentent sa puissance à 807 chevaux. Le sprint de 0 à 96 km/h tombe à 3,25 secondes et le quart de mille ne nécessite que 10,5 secondes.

Ce bolide adopte la carrosserie Widebody et ses roues de 18 pouces au fini granit sont chaussées de pneus Nitto NT05R hyper mordants d’une largeur de 315 millimètres – exactement comme la Demon. Le freinage est assuré par des étriers Brembo légers à quatre pistons et des disques de 14,2 pouces.

Par ailleurs, le mode Piste change les réglages des amortisseurs afin de soulever le devant et mettre plus de poids sur le train arrière, ce qui se traduit par des décollages encore plus explosifs.

La Dodge Challenger SRT Super Stock, fabriquée en Ontario dès cet automne, sera vendue au Canada comme modèle 2021. Elle arrivera d’ici la fin de l’année.

Deux autres monstres pour 2021

En plus de la Challenger Super Stock, Dodge a également confirmé l'arrivée de deux autres modèles de haute performance dans son alignement pour 2021.

Comme on s’en doutait, c’est maintenant au tour du Dodge Durango de recevoir le traitement Hellcat. Il s'agit du deuxième VUS de la famille FCA à recevoir ce moteur, après le Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Disponible uniquement pour l’année-modèle 2021 (les futures normes d’émissions le rendent impossible par la suite), le nouveau Durango SRT Hellcat renferme le fameux V8 HEMI suralimenté de 6,2 litres. Avec ses 710 chevaux et 645 livres-pied de couple, il devient le VUS de série le plus puissant au monde, accélérant de 0 à 96 km/h en 3,5 secondes et atteignant le quart de mille en 11,5 secondes.

Le véhicule bénéficie de plusieurs ajouts aérodynamiques, notamment un becquet au bas du pare-chocs avant et un aileron arrière exclusif, de même que de nouvelles prises d’air (dont sur le capot) qui assurent un meilleur refroidissement du moteur. Ses performances sont également rehaussées par des freins Brembo (ornés du logo SRT) avec six pistons à l’avant, une suspension retravaillée qui procure une tenue de route plus ferme et une maniabilité accrue dans les virages, ainsi qu’un plus gros échappement produisant un son de muscle car.

Plusieurs modes de conduite SRT sont disponibles, par exemple Rue, Sport, Piste et Personnalisé. L’intérieur en cuir Rouge démoniaque (optionnel) est la cerise sur le sundae.

Le Dodge Durango SRT Hellcat pourra être commandé à l’automne et sa production s’étalera sur six mois à compter du début de 2021, sans limite du nombre d’exemplaires. La compagnie s’attend toutefois à en vendre moins de 2 000.

Photo: FCA

Ailleurs chez Dodge, la Charger fait également jaser avec l'arrivée d'une nouvelle variante SRT Hellcat Redeye.

Celle-ci profite donc des mêmes technologies de contrôle à l’accélération et, surtout, du même V8 suralimenté de 6,2 litres qui est poussé à 797 chevaux – tout pour conserver facilement le titre de berline de série la plus puissante au monde. Assortie d’un couple de 707 livres-pied, elle boucle le 0-96 km/h en 3,5 secondes et le quart de mille en 10.6 secondes.

Photo: FCA

Encore une fois, la carrosserie Widebody élargit cette Charger de près de 10 centimètres et le capot exclusif intègre une entrée d’air froid de même que des extracteurs de chaleur pour optimiser la performance. Le système Power Chiller favorise un refroidissement sans égal. Enfin, mentionnons que les nouvelles jantes en alliage léger de 20 pouces au fini noir carbone sont chaussées de pneus Pirelli larges de 305 millimètres.

La Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021 pourra être commandée à l’automne et elle sera chez les concessionnaires au début de l’an prochain.

En vidéo: notre essai du Dodge Durango SRT 2020