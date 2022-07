Rumeur : 909 chevaux pour souligner la fin du V8 Hellcat?

Comme on le sait, le fameux V8 surcompressé de 6,2 litres de Stellantis, surnommé Hellcat et principalement employé chez Dodge, ne sera pas de retour après 2023 en raison des normes d’émissions de plus en plus strictes à respecter.

D’ici ce temps-là, le constructeur des Dodge Charger, Challenger et Durango souhaite faire plaisir aux amateurs de puissance et de performance avec une série d’annonces excitantes dans le cadre de son plan d’affaires « Never Lift ».

Les prochaines risquent de survenir à la mi-août lors d’un événement appelé « Speed Week » à Pontiac, dans le Michigan. C’est à ce moment qu’on devrait voir pour la première fois le prototype du futur muscle car électrique de Dodge, mais pour revenir au moteur Hellcat, la rumeur qui court est absolument renversante.

Photo: FCA

Selon des informations obtenues d’une « source fiable » par le site Mopar Insiders, une ultime version de la Challenger serait en préparation et promet d’être encore plus puissante que la Demon de 2018, sans parler de l'actuelle Challenger Super Stock (ici sur les images).

C’est que le V8 en question recevrait d’importantes modifications afin de pouvoir fonctionner avec du carburant E85 (un mélange d’éthanol et d’essence). Il serait en mesure de produire jusqu’à 909 chevaux, croyez-le ou non.

Pourquoi ce nombre? Rappelez-vous que les premiers modèles Hellcat de Dodge sont arrivés sur le marché avec 707 chevaux et que ladite Challenger SRT Demon produisait 808 chevaux avec de l’essence super (840 chevaux en utilisant du carburant de course à indice d’octane de 100). La suite logique serait donc 909.

Photo: FCA

La même source aurait du même coup démenti des rumeurs précédentes voulant que la puissance du Hellcat soit poussée à 1 000 chevaux, comme ce que génère le V8 Hellephant de 7 litres disponible en vente libre pour les passionnés de tuning. Dodge tiendrait apparemment à conserver le caractère exclusif de ce dernier.

Quoi qu’il en soit, les amateurs peuvent se préparer à une sacrée dose de puissance dans la Challenger 2023. Il reste à voir quel sera le couple, quel nom lui sera attribué (Tomahawk, peut-être?) et si la berline Charger suivra l’exemple du coupé. On vous tient au courant!

En vidéo : Notre essai du Dodge Durango SRT Hellcat 2021