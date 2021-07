En vidéo : le Dodge Durango SRT Hellcat nous montre ce qu'il a dans le ventre

Inspection: le Dodge Durango R/T 2021 nous livre ses secrets

Le Dodge Durango est sur le marché depuis un bon moment, et sa conception est de plus en plus vieillotte. Malgré tout, il demeure populaire en raison de son espace, de son confort et des nombreuses versions qu’il propose. Parmi ces versions, on retrouve la R/T, pour Road & Track.