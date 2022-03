Un premier aperçu du futur Ram 1500 électrique

Stellantis compte lancer 75 modèles électriques d’ici à 2030

Stellantis veut vendre 100% de véhicules électriques en Europe à horizon 2030 et 50% aux États-Unis, a annoncé le groupe mardi. Avec 75 modèles et 5 millions d’électriques vendues chaque année dans le monde, le groupe issu de la fusion de Peugeot-Citroën et Fiat- Chrysler veut diviser ses émissions de …