Le Ram 1500 TRX rugit pour une dernière fois

Le gros V8 surcompressé de 6,2 litres de Dodge et Ram, communément appelé Hellcat, ne sera pas de retour l’an prochain, comme on l’a déjà écrit. Toutefois, ça laisse quand même l’automne pour produire une dernière série de Ram 1500 TRX comme modèles 2024.

Afin de souligner la disparition de son tout puissant mastodonte, la compagnie annonce une édition finale. « Le lancement du Ram 1500 TRX a bouleversé l’univers des camionnettes de performance hors route en créant un effet de halo qui durera pendant encore des années », a déclaré Tim Kuniskis, patron de la marque Ram.

Photo: Stellantis

Si le moteur ne change pas, développant toujours 702 chevaux et 650 lb-pi de couple via une boîte automatique à huit rapports, le Ram 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition (c’est le nom officiel!) propose trois nouvelles teintes de carrosserie : Delmonico Red, Night Edge Blue et Harvest Sunrise. À cela s’ajoutent des roues exclusives au fini en titane satiné, un écusson « 6.2-liter » sur le capot et un élément graphique similaire sur le côté de la caisse.

Dans la cabine, de nouvelles coutures ornent la planche de bord, les sièges et le logo « TRX » brodé sur ces derniers. Le combiné d’instruments affiche une animation propre à l’édition finale, tandis que la console centrale reçoit une plaque numérotée. N’oublions pas l’écusson « TRX » sur la planche de bord côté passager ou encore les différentes garnitures en fibre de carbone.

Photo: Stellantis

L’équipement de série comprend de plus un système audio Harman Kardon à 19 haut-parleurs, un affichage tête haute, un rétroviseur numérique ainsi que des sièges avant à 8 réglages électriques.

Quant au prix, il s’élève à 117 625 $ plus les frais de transport et de préparation de 1 995 $. La mise en vente se fera lors du quatrième trimestre de 2023.

Attention, chers mordus de performance : Kuniskis a mentionné que « ceci n’est pas la fin de l’histoire du TRX » et que Ram donnera d’autres nouvelles ultérieurement. Y aura-t-il une variante TRX du futur Ram 1500 REV 2025 électrique? On a bien hâte de voir!

En vidéo : La fois où l'on s'est amusé avec le Ram 1500 TRX