Ram 1500 TRX 2022 : mon camion est plus gros que le tien

Nous sommes à la croisée des chemins. Ford livre chaque jour des F-150 Lightning. Pendant ce temps, General Motors et Stellantis travaillent d’arrache-pied pour débarquer plus tôt que tard avec les Silverado EV, Sierra EV et Ram 1500 REV. En attendant, pendant qu’ils le peuvent encore, les manufacturiers nous proposent des bêtes de performances et des gloutons de pétrole.

De passage en Californie, nous avons mis à l’essai le Ram 1500 TRX 2022. Puissant, coûteux et énergivore, il déborde de personnalité et de contradiction avec la réalité qui nous attend. Nous en avons profité sachant que Stellantis ne l’offrira pas encore bien longtemps.

Le moteur Hellcat pendant qu’il est encore temps

La formule du Ram 1500 TRX n’est pas complexe. Essentiellement, c’est la même recette gagnante que les Dodge Charger SRT Hellcat, Challenger SRT Hellcat, Durango SRT Hellcat et Jeep Grand Cherokee Trackhawk qui a été appliquée : l’impressionnant V8 Hemi suralimenté de 6,2 litres produisant une puissance démesurée (702 chevaux) et un couple immensément généreux (650 lb-pi). C’est simple, il ne s’essouffle jamais. Nous avons constaté l’efficacité de la transmission automatique étagée sur huit rapports. Celle-ci rétrograde précisément au moment désiré afin d’obtenir l’aplomb nécessaire lors des reprises.

Photo: Germain Goyer

Imaginez la sonorité des huit cylindres combinée à celle du sifflement du compresseur volumétrique. Il y a de quoi frissonner lorsque l’on enfonce l’accélérateur. Malheureusement, c’est un plaisir qui se fera de plus en plus rare.

Un format encombrant

Haut (2 055 mm), long (5 916 mm) et large (2 235 mm), le Ram 1500 TRX n’est pas très agile en ville. Vous devrez prévoir vos déplacements et surtout vos stationnements. En effet, il est si haut qu’il ne peut accéder à certains stationnements étagés. Nous l'avons expérimenté nous-mêmes. Pour vous donner une petite idée, il est plus haut de 82 mm et plus large de 151 mm qu'un Ram 1500 Rebel.

N’ayons pas peur des mots, il est carrément encombrant. En raison de ses suspensions calibrées pour la conduite hors route, le débattement est long et on a parfois l’impression de se trouver sur un nuage quand on est à son volant.

La consommation d’un paquebot et le prix d’un… condo!

On exagère un peu, mais l’essentiel est là. Le Ram 1500 TRX vous coûtera cher à l’achat et également à utiliser. Situé au sommet de la gamme, le prix de base du Ram 1500 TRX est de 111 290 $, ce qui demeure largement inférieur au Ford F-150 Raptor R.

Photo: Germain Goyer

Au terme de notre périple de 634 kilomètres, l’ordinateur de bord affichait une consommation de 19,9 L/100 km. Il est primordial de préciser que nous avons principalement conduit sur l’autoroute en adoptant une conduite relativement civilisée. La cote pourrait dépasser les 30 L/100 km dans le cas d’une utilisation abusive du véhicule. De son côté, Ressources naturelles Canada annonce une consommation de 19,8 L/100 km en conduite combinée.

Idéal pour pratiquer la trigonométrie

Le hayon de la plus récente mouture du Ford F-150 comprend notamment un galon à mesurer. Nous étions perplexes face à cette caractéristique et on se demandait quel entrepreneur en construction allait utiliser le hayon de sa camionnette plutôt que le galon à mesurer attaché à sa taille en permanence. Bonne question!

Photo: Germain Goyer

Dans le cas du Ram 1500 TRX, nous avons été surpris de constater que l’intérieur de l’appuie-bras de la console centrale inclut une table de conversion des unités de mesures métriques et impériales, un rappel du théorème de pythagore et, surtout, les rapports trigonométriques. Pourquoi? Excellente question!

Une chose est certaine, nous avons très hâte de découvrir les bases de la physique optique dans le coffre à gants du prochain Chevrolet Silverado! Vous aurez ici perçu notre excès d’ironie.

Il n’est plus seul

Lors de son arrivée sur le marché en 2021, le Ram 1500 TRX était pratiquement seul au monde. Certes, Ford proposait le F-150 Raptor, mais celui-ci n’est évidemment pas de taille et il était supplanté sur tous les volets. Or, pour 2023, il faut savoir que Ford offre le F-150 Raptor R qui a droit, lui aussi, à un V8 suralimenté. Tirée de la Shelby GT500, cette mécanique développe 700 chevaux et des caractéristiques qui lui permettent désormais d’être dans la course. Nous en avons d’ailleurs fait l’essai sur des dunes à l’automne dernier.

Sur une note tout à fait personnelle, nous avons un léger penchant pour le Ram 1500 TRX, notamment pour son côté encore plus bestial et son allure encore plus costaude.

En bref

Le Ram 1500 TRX est encombrant, énergivore et terriblement puissant. Plein de défauts, il est néanmoins attachant. Sa personnalité est forte et il plaira aux amateurs de grosses cylindrées, ce que nous sommes. Nous l’assumons.

